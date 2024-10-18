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Deprem anında öğretmenden duygulandıran hareket! Engelli öğrencisini kucağında taşıdı

Deprem anında öğretmenden duygulandıran hareket! Engelli öğrencisini kucağında taşıdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Ekim 2024 - 9:45

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde öğretmenin dünkü deprem esnasında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kale ilçesi merkezli meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında Yeşilyurt ilçesindeki Topsöğüt Akpınar İlkokulunun tahliye edilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Deprem anında öğretmenden duygulandıran hareket Engelli öğrencisini kucağında taşıdı

 

İlkokul öğretmeni Songül Parlakyıldız’ın, bebekken çocuk felci geçiren 3. sınıf öğrencisi Sirac Alpay’ı deprem anında kucağında taşıyarak okulun bahçesine çıkarması görüntülerde yer aldı.

Deprem anında öğretmenden duygulandıran hareket Engelli öğrencisini kucağında taşıdı

 

Öte yandan Alp’ın rahatsızlıktan dolayı ellerini ve ayaklarını kullanamadığı, eğitim sürecinde ihtiyaçlarını sınıf öğretmeni ile annesinin karşıladığı öğrenildi.

 

Deprem anında öğretmenden duygulandıran hareket Engelli öğrencisini kucağında taşıdı
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