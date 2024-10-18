Deprem anında öğretmenden duygulandıran hareket! Engelli öğrencisini kucağında taşıdı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde öğretmenin dünkü deprem esnasında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kale ilçesi merkezli meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sırasında Yeşilyurt ilçesindeki Topsöğüt Akpınar İlkokulunun tahliye edilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İlkokul öğretmeni Songül Parlakyıldız’ın, bebekken çocuk felci geçiren 3. sınıf öğrencisi Sirac Alpay’ı deprem anında kucağında taşıyarak okulun bahçesine çıkarması görüntülerde yer aldı.

Öte yandan Alp’ın rahatsızlıktan dolayı ellerini ve ayaklarını kullanamadığı, eğitim sürecinde ihtiyaçlarını sınıf öğretmeni ile annesinin karşıladığı öğrenildi.