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Kürşad Yılmaz’dan olay ‘Sinan Ateş’ çıkışı! ‘Tezgâh altında yapılan bir oyun bu…’

Kürşad Yılmaz’dan olay ‘Sinan Ateş’ çıkışı! ‘Tezgâh altında yapılan bir oyun bu…’
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06 Ocak 2023 - 15:36
Kürşad Yılmaz, Sinan Ateş suikastının ardından kullandığı “Ülkücü katili ülkücü olamaz” sözlerine açıklık getirdi ve “Eğer Sinan Ateş FETÖ’cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ’cüdür. Ülke bu atmosfere girmişken tezgâh altında yapılan bir oyun bu. Başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Kürşad Yılmaz’dan olay ‘Sinan Ateş’ çıkışı! ‘Tezgâh altında yapılan bir oyun bu…’

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara Çukurambar’da öldürülmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken, konuya ilişkin açıklama yapan suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Kürşad Yılmaz, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuştu.

“Ben, seçim atmosferi öncesi vatandaşı uyandırıyorum. Yakınlarımla paylaştım, eğer Sinan Ateş FETÖ’cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ’cüdür. Ülke bu atmosfere girmişken tezgâh altında yapılan bir oyun bu. Başka bir şey değil” diyen Kürşad Yılmaz, şöyle devam etti:

“Ama bilerek veya bilmeyerek kullanılıyor insanlar. Türkiye’yi ateşe sürükleten direkt CIA direktörüdür. Ben, bu oyunlara gelinmemesini açıklamamda izah ettim. Olandan rahatsızlık duyduğum için açıklama yaptım. Yeminle söylüyorum açıklama öncesi ne genel başkanla görüştüm ne herhangi bir yetkiliyle görüştüm.”

“BEN MAFYA DEĞİLİM, BEN HAKSIZLIĞA BOYUN EĞMEM”

“Ben baba değilim, mafya değilim. Ben kabadayılığı da kabul etmiyorum. Kabadayı kendisini başkasına anlatamayan, kaba güce başvuran insandır. Ben haksızlığa boyun eğmem. Ben mafya denilen insanlarla, karanlık güçlerle mücadele ederek geldim. Bana haksızlık yapılırsa başkaldırırım. Hata yaptımsa, o insandan özür dilerim. Uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar, satanlar, PKK, tefeciler, benden korkmasın diyemem. Bazıları kalemiyle, diliyle, bazıları da mücadelesini eliyle yapar.”

Saygı Öztürk’ün ‘Kürşat Yılmaz neler anlattı?’ başlıklı yazısından ilgili bölümler şöyle:

“AÇIKLAMAMIN HER KELİMESİ DE BANA AİTTİR”

Kürşad Yılmaz, söz konusu açıklamasıyla ilgili, “Benim yaptığım açıklamanın özeti şu: Oyunlara gelmememiz, istihbarat güçlerinin oyuncağı olmamamızdır” diyor. Yakup Kürşat Yılmaz, o açıklamayı kendisinin yazmadığı yolunda yapılan yorumlara da yanıt verdi; “Televizyonda bir milletvekili, ‘Bu tür insanlar konuşmasını beceremezler. Büyük ihtimalle bu konuşma metnini avukatına yazdırmışlar’ denildi. Kim isterse, gelsin iki saatlik program yapalım. Eğer benim genel kültürüm onlardan az ise konuşsunlar. Açıklamamın her kelimesi de bana aittir” dedi.

“TEZGÂH ALTINDA YAPILAN BİR OYUN BU”

Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili olarak, Yılmaz şunları söyledi:

“Ben, seçim atmosferi öncesi vatandaşı uyandırıyorum. Yakınlarımla paylaştım, eğer Sinan Ateş FETÖ’cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ’cüdür. Ülke bu atmosfere girmişken tezgâh altında yapılan bir oyun bu. Başka bir şey değil. Ama bilerek veya bilmeyerek kullanılıyor insanlar. Türkiye’yi ateşe sürükleten direkt CIA direktörüdür. Ben, bu oyunlara gelinmemesini açıklamamda izah ettim.”

“ÖLDÜRME EMRİNİ VEREN KİMSE, O DA BENCE FETÖ’CÜDÜR”

“Sinan Ateş FETÖ’cü olabilir. Ama öldürme emrini veren kimse, o da bence FETÖ’cüdür. Bugün polis teşkilatında, diğer kamu kuruluşlarında on binlerce FETÖ’cü var. Ben de 17 yıl FETÖ’cülerin tezgahları sonucu cezaevinde yattım. Bana çok tekliflerde bulundular, bunlar ifadelerimde var. Ben böyle diyorum ama bazıları anlamak istediği gibi anlıyor.”

“NE GENEL BAŞKANLA GÖRÜŞTÜM NE HERHANGİ BİR YETKİLİYLE GÖRÜŞTÜM”

Yılmaz, böyle bir açıklamayı niçin yaptığı, açıklamasıyla ilgili olarak önceden görüştüğü kişiler olup olmadığı yönüneki soruya da şöyle yanıt verdi:

“Açıklama yapılmayınca bir kargaşa yaşandı. Milletin sakin olmasını, ajan faaliyetlerinin ülkemizde fazla olduğunu, bunlara uymamamız, aklıselimle karar vermemiz ve bu şekilde analiz etmemiz gerektiğini vatandaş olarak söyledim. Olandan rahatsızlık duyduğum için açıklama yaptım. Yeminle söylüyorum açıklama öncesi ne genel başkanla görüştüm ne herhangi bir yetkiliyle görüştüm.”

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara Çukurambar’da öldürülmesi sonrası MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Kürşad Yılmaz’dan açıklama gelmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mersin’de 17 Mart 2022 yılında 19 yaşında şehit edilen Adana Ülkü ocaklarına bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır” diyen Yılmaz, “Ülkücü katili ülkücü olamaz” ifadesini kullanmıştı.

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