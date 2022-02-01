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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 Milyon TL’lik Beşli Çete Davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 Milyon TL’lik Beşli Çete Davası!
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04 Nisan 2022 - 15:42

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 1 Milyon TL’lik Beşli Çete Davası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kişilik haklarına hakaret ettiği gerekçesiyle 1 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik Beşli Çete Davası!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sert bir paylaşımda bulundu. Erdoğan’ın kendisi hakkındaki “O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu” sözlerini içeren bir haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a cevap verdi.

“SEN EKONOMİST DEĞİLSİN”

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Sen ekonomist değil, olsan olsan 5’li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TAZMİNAT DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları ise Kılıçdaroğlu’nun paylaşımıyla ilgili harekete geçti. “Kişilik haklarının ihlali” gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açıldı.

DAVA GEREKÇELERİ ARASINDA GRUP TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ DE VAR

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı davanın gerekçeleri içerisinde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 22 Mart’ta grup toplantısında yaptığı konuşma da olduğu öğrenildi.

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