Kürşad Oğuz’dan HaberTürk açıklaması: Ayrıldım değil, kibarca ayrı düşürüldüm

Gazeteci Kürşad Oğuz, HaberTürk’teki işine son verildiğini “Ayrıldım değil, kibarca ayrı düşürüldüm demekten utanacak biri değilim” sözleriyle duyurdu.
Habertürk TV Programları Koordinatörü Kürşad Oğuz ile siyasi programlara son verdiği iddia edilen HaberTürk’ün yollarını ayırdığını Medyaradar duyurmuştu.
Kürşad Oğuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bütün hikâyeler ya İlyada gibi savaş ya Odysseia gibi yolculuktur” diyor Raymond Queneau. Ben, kendi hikâyemin, kâh savaş kâh yolculuklarla geçen HaberTürk’teki 15 yıllık bölümünü noktalıyorum” dedi.
Oğuz, şöyle devam etti:
“Newsweek’inden internetine, gazetesinden televizyonuna bu yolculukta çalıştığım tüm arkadaşlarıma minnettarım; kırdığım kalplerden özür dilerim; başta Sayın Kenan Tekdağ olmak üzere buralarda destek olan tüm yöneticilerime teşekkür ederim.”
Kürşad Oğuz ayrıca, “Ayrıldım değil, kibarca ayrı düşürüldüm demekten utanacak biri değilim. Velâkin bu son yolculuğa neden ve nasıl çıktığım, başka bir hikâyenin konusu…” ifadelerini kullandı.