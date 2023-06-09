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Kürşad Oğuz’dan HaberTürk açıklaması: Ayrıldım değil, kibarca ayrı düşürüldüm

Kürşad Oğuz’dan HaberTürk açıklaması: Ayrıldım değil, kibarca ayrı düşürüldüm
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Haziran 2023 - 11:05

Gazeteci Kürşad Oğuz, HaberTürk’teki işine son verildiğini “Ayrıldım değil, kibarca ayrı düşürüldüm demekten utanacak biri değilim” sözleriyle duyurdu.

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