KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ TURİZMDE DEV KRİZ

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Türkiye turizmi, yaz sezonunun başında büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “turizm işletme belgesi” bulunmayan 4 binin üzerinde oteli mühürledi. Bu gelişme hem sektörde hem de tatil planı yapan milyonlarca yerli ve yabancı turistte endişe yarattı. BELGE ŞARTI KRİZİ TETİKLEDİ 2021 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte, tüm konaklama tesislerine turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirilmişti. Ancak, belediyeden ruhsat almış olan tesislerin bile Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı olmadan faaliyet göstermesi yasaklandı. Bu karar, sezona hazırlanan yüzlerce otelin kapatılmasına neden oldu. PERSONEL EKSİKLİĞİ SÜRECİ TIKADI Belge almak isteyen otellerin sayısı artsa da, Bakanlık’taki personel yetersizliği nedeniyle süreç ilerleyemiyor. Denetim sırası bekleyen yüzlerce tesis, sezona hazırlıksız yakalanırken birçok otel sezonu tamamen kaybetti.Uluslararası Yatırım Uzmanı ve Avukat Abide Gülel Saral, “Her kapalı otel, istihdam ve döviz kaybı demek. Turizmin ekonomik krizi hafifletme umudu çöktü” diyerek sektörün içinde bulunduğu çıkmazı özetledi. YASAL SÜRE TANINDI AMA MÜHÜRLEME DEVAM ETTİ Anayasa Mahkemesi, 17 Ekim 2024’te bu belge zorunluluğunu iptal etmiş ve Bakanlığa yeni yasal düzenleme yapması için 9 ay süre tanımıştı. Ancak bu süre dolmadan mühürleme işlemlerinin artarak devam etmesi, sektörde büyük tepkiye neden oldu.Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Kurucu Onursal Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Bu kriz, masa başında alınan beceriksiz kararların sonucu. Sezon şimdiden kaybedildi” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. TATİLCİLER RİSK ALTINDA: PARA İADESİ GARANTİSİ YOK Mühürlenen oteller, doğrudan acente sistemine kayıtlı olmadığı için rezervasyon yapan müşterilere para iadesi zorunluluğu bulunmuyor. Acenteler üzerinden yapılan rezervasyonlarda eşdeğer otel teklif edilse de, otelin kendi sitesi veya çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapan müşterilerin mağduriyet yaşama riski oldukça yüksek.Uzmanlar, vatandaşlara otelin turizm işletme belgesi olup olmadığını yazılı olarak teyit etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.