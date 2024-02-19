Okullarda cep telefonu yasaklanıyor

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında bir ülke daha okullarda cep telefonlarını yasaklama kararı aldı.
Öğrencilerin dikkatini dağıttığı ve eğitim öğretim sürecini olumsuz etkilediği için İngiltere’deki bazı okullarda cep telefonlarına yasak getirildi.
Ülke çapındaki kurallar, teneffüsler de dahil olmak üzere okulda gün boyunca cep telefonu kullanımının yasaklanması konusunda öğretmenleri destekleyecek. Yasağı ihlal eden öğrenciler, okul müdürü gerekli gördüğü sürece gözaltına alınabilecek ve telefonlarına el konulabilecek.
Kılavuz aynı zamanda öğretmenlere sırt çantalarını arama yetkisi veriyor ve el konulan cihazların kaybolması veya hasar görmesi nedeniyle ebeveynler tarafından dava edilmeye karşı yasal koruma sağlıyor.
ÇEŞİTLİ SEÇENEKLER SUNULUYOR
Bakanların ilk telefon yasağı sözünü vermesinden yaklaşık üç yıl sonra yayınlanan kılavuzun uygulanması için okullara üç farklı politika sunuluyor.
Birinci seçenek, öğrencilere telefonlarını evde ya da ebeveynlerine bırakmalarının söylenmesiyle okul alanlarında telefonların tamamen yasaklanmasıdır. Bu politikayla, okul mülkünde bir telefon bulunması durumunda öğrenciler cezalandırılabiliyor.
İkinci seçenek, öğrencilerin cihazlarını vardıklarında okul personeline teslim etmelerini ve günün sonunda almalarını sunuyor. Çocukların derslerde telefonlarını saklayabilmeleri için gün sonuna kadar erişilemeyen dolaplar da kullanıma sunuluyor.
Sonuncu seçenek de, öğrencilerin telefonlarını ellerinde tutmalarına izin veriyor ancak bunu yalnızca “hiç kullanılmamaları, görülmemeleri veya duyulmamaları koşuluyla” kabul ediyor.
Bu politikanın benimsenmesi halinde öğrencilerin, herhangi bir ihlalin ardından cihazlarına el konulacağını da bilmeleri gerekiyor.
Veriler, her üç ortaokul öğrencisinden birinin derslerin çoğunda izinsiz telefon kullanıldığını bildiriyor. Ayrıca 12 yaşına gelen çocukların yüzde 97’sinin kendi telefonuna sahip olduğu da açıklandı.