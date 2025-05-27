İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul merkezli gerçekleştirilen büyük çaplı yasa dışı bahis operasyonunun detaylarını paylaştı. Papara A.Ş. üzerinden yürütülen yasa dışı bahis organizasyonunda 13 şüpheli yakalanırken, açıklanan rakamlar adeta dudak uçuklattı.

YERLİKAYA: 12,8 MİLYAR TL’LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerinin Papara hesapları üzerinden aklandığı belirlendi. Bakan Yerlikaya, 26 bin 12 kişi adına açılan hesaplar üzerinden toplam 12 milyar 879 milyon 558 bin TL işlem yapıldığını açıkladı.

KARA PARA KRİPTO CÜZDANLARA AKTARILDI

Yapılan teknik takip ve MASAK raporlarına göre, toplanan paralar 274 farklı hesaba aktarıldı. Bu hesaplardan 5 farklı şahsa ait, 4 yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı kripto cüzdanlara para transferi yapıldığı belirlendi.

5 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında yalnızca kişisel değil, kurumsal mal varlıklarına da el konuldu. Papara A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 10 şirkete, şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına, 6 deniz aracı, 74 otomobil ve 8 konut dahil olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE SÜRECEK

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yasa dışı bahis sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

Operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve MASAK ekiplerine teşekkür eden Yerlikaya, devletin kararlılığını vurguladı.