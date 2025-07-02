Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Eyfel Kulesi Zirvesi Kapatıldı

Fransa’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Eyfel Kulesi’nin zirvesi, 2-3 Temmuz tarihlerinde ziyaretçilere kapatıldı. Yetkililer, sıcaklıkların artmasıyla birlikte sağlık açısından risklerin yükseldiğini belirtti.

Paris’te termometrelerin 38 dereceyi göstermesi üzerine, Eyfel Kulesi’nin en üst bölümü geçici olarak ziyarete kapatıldı. Kule yönetimi, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak adına bu kararın alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Zirve bölümü aşırı sıcak nedeniyle 2 ve 3 Temmuz tarihlerinde kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Güneşten korunun ve yeterince su için.” ifadeleri kullanıldı.

Fransa’nın 16 bölgesinde aşırı sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Akdeniz kıyılarında deniz suyu sıcaklıklarının normalin 9 derece üzerine çıktığı, bu durumun da sıcak hava dalgasını daha da etkili hale getirdiği bildirildi.

Uzmanlar, halkı sıcak havalarda serin ortamlarda kalmaları, bol su tüketmeleri ve güneş ışınlarından korunmaları konusunda uyarıyor. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde de rekor sıcaklıklara yol açtı.

Fransa’da daha önce de sıcaklık nedeniyle kamu okulları kapanmış, nükleer santrallerin bazı reaktörleri geçici olarak devre dışı bırakılmıştı. Aşırı sıcaklar, dünya genelinde olduğu gibi Avrupa’da da ciddi sağlık tehditlerine yol açmaya devam ediyor.