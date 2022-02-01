Dünyayı sarsan haber! Rus işgali için bu gece saat verdiler

Yeni uydu fotoğrafları Ukrayna sınırının dibindeki devasa Rus yığınağını gösterirken, Rusya güç gösterisine girişen bazı birliklerinin üslerine dönmeye başladığını açıkladı.

Beyaz Saray, Ukrayna’yı hedef alacak bir Rus saldırısının bu hafta da dahil olmak üzere her an başlayabileceğini yineledi. Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, gazetecilerin sorusu üzerine ABD’nin onbinlerce Rus askerinin Ukrayna sınırı boyunca konuşlandıklarını net şekilde gözlemlediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, “Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri yığınağının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Gerilimin azaltılması yönünde adım atıldığına yönelik bir kanıt görmüyoruz” açıklamasını yaptı.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı bugün Ukrayna sınırı çevresinde tatbikat yapan bazı birliklerin güç gösterisinin sona ermesiyle üslerine dönmeye başladığını açıkladı. Ancak bazı büyük tatbikatların da sürdüğü belirtildi.

Rusya’nın açıklamasını uluslararası haber ajansları ‘acil’ koduyla dünyaya geçti. Rus Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı ilk görüntülerde ise, yola çıkan tanklar yer aldı.

Üslerine geri dönen birlikler arasında, 2014 yılında Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası’ndaki askerler de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, “Bugün, Batı’nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek” dedi.

Moskova’nın son hamlesinin Batı’nın korkularını yatıştırmaya yeterli olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

İŞGAL İÇİN SAAT VERDİLER

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Rusya’dan çekilmeye ilişkin karışık açıklamalar geldiğini manşetinden duyurdu. İngiliz The Sun gazetesi ise, Amerikan istihbaratına dayandırdığı haberinde Rusya’nın Ukrayna işgalinin gece yarısı 03.00’te başlayacağını yazdı. Habere göre, Putin sınır hattından 10 bin kadar askerini çekse de halihazırda yaklaşık 200 bin Rus askeri operasyon için bekliyor.

Rus saldırısının füzelerle başlayacağını kaydeden The Sun, Belarus’ta tatbikat için bulunan 40 bin kadar Rus askerinin de Ukrayna’nın kuzeyinden işgale katılacağını savundu. ‘Şafak baskını’ manşetini atan İngiliz gazetesi, Moskova’nın halihazırda işgal suçlamalarını reddettiğini aktardı.

LAVROV’DAN BATIYA NÜKLEER MESAJ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin tatbikatlarının planlandığı tarihte başlayıp belirlenen tarihlerde de sona erdiği yorumunu yaptı. Lavrov ayrıca, Batılı ülkelerle yaptıkları güvenlik müzakerelerinde orta menzilli nükleer füzeleri ayrıca konuşmaya hazır olduklarını söyledi.

Interfax Ukrayna haber ajansı ise, Salı günü bir Ukrayna askeri istihbarat raporuna atıfta bulunarak, geçen haftanın sonundan bu yana Rusya ordusunun Ukrayna’da ayrılıkçıların elinde bulunan bölgelerdeki birliklerin denetimlerini artırdığını söyledi.

Haberde, “Rusya’nın askeri komutanlığının üst düzey birimlerinin” ayrılıkçı birliklere ait personelin savaşa hazır olup olmadıklarının teftiş edildiği belirtildi.

BAĞIMSIZLIĞIN TANINMASI DUMA’DA OYLANDI

Rusya parlamentosu ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’den kağıt üstündeki Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınmasını talep eden bir oylama gerçekleştirdi. Parlamentonun alt kanadı Duma’da görüşülen teklife Putin’in nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor.

Ancak Kremlin oylamadan dakikalar önce yaptığı açıklamada Moskova’nın Minsk anlaşmasına bağlılığını teyit etti.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesi, yaklaşık sekiz yıldır Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde. Söz konusu iki cumhuriyetin resmi olarak tanınmasının gerilimi zirveye çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YENİ UYDU FOTOĞRAFLARI

Amerikan teknoloji firması Maxar’ın yayınladığı yeni uydu fotoğrafları, Ukrayna’yı kuzey, doğu ve güneyden kuşatan Rus ordusunun neredeyse tüm karargahlarını gözler önüne serdi.

Belarus’tan Karadeniz kıyısındaki Kırım’a kadar birçok noktada konuşlanan Rus askerlerinin sayısı 130 bini aşıyor. Krasnodar’daki Primorsko Akhtarsk’taki hava üssüne Rus ordusunun yeni Su-34 savaş uçakları sevk ettiği dikkat çekti.

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Rusya uzmanları 10 Su-34 savaş uçağının konuşlandığı Primorsko Akhtarsk hava üssünün Ukrayna kenti Mariupol’a yaklaşık uzaklığının 75 mil (120 kilometre) olduğunu belirtiyor.

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Rusya lideri Vladimir Putin’in 2014’te el koyduğu Kırım’daki ciddi bir yığınak göze çarpıyor. Donuzlav Gölü kenarında bekleyen birlikler ve helikopterler aynı karede.

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13 Şubat’ta çekilen fotoğrafta, Donuzlav etrafındaki yaklaşık 70 helikopterden ikisi Mi-26 model, çok sayıda Mi-8 var ve özellikle saldırı helikopterleri gözden kaçacak gibi değil.

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Yine 13 Şubat’ta çekilen bir başka uydu fotoğrafında, Ukrayna sınırına yalnızca 25 kilometredeki Belgorod’da bekleyen helikopterler kadraja girdi.

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Belgorod’a bağlı Soloti’deki saldırı pozisyonunda bekleyen birliklere yakın bir bakış.

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Bu fotoğraf, Ukrayna sınırına 300 kilometre mesafedeki Rus kenti Yelnya’daki yığınağı gösteriyor. 13 Şubat tarihinde çekilen fotoğrafta topçu birlikleri ve zırhlı araçlar açık şekilde belirgin.

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Avrupa’daki tek müttefiki Belarus’a 30 bini aşkın asker ve füzeler göndererek tatbikata girişen Rus ordusunun konuşlandığı yerlerden biri, Ukrayna’nın hemen kuzeyinde yer alan Rechitsa.

ABD ASKERLERİ POLONYA YOLUNDA

NATO üyeleri ise Rus yığınağına karşı Doğu Avrupa’daki askeri varlığını artırıyor. ABD’nin sekiz F-15 savaş uçağı daha Polonya’daki Lask üssüne gönderildi.

ABD Polonya’ya ek 3 bin asker gönderiyor. 1700 ABD askerinden oluşan ilk grubun yaklaşık üçte ikisi Polonya’ya ulaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise Litvanya’ya ‘az sayıda’ asker göndereceğini açıkladı.