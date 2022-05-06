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Kulislerden sızan çarpıcı Erdoğan – Esad iddiası! ‘O lider engel oluyor…’

Kulislerden sızan çarpıcı Erdoğan – Esad iddiası! ‘O lider engel oluyor…’
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06 Mayıs 2022 - 9:31

Abdulkadir Selvi, Hürriyet’teki bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad’ın birbiriyle görüşmek istediğini yazdı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beşar Esad’ın birbiriyle görüşmek istediğini öne sürdü. Suriyelilerin geri dönmesi konusunda yapılan çalışmalara köşesinde yer veren Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın sık sık katil dediği Esad ile görüşmesinin bir lider tarafından engellendiğini söyledi.

PUTİN GÖRÜŞMELERİNİ İSTEMİYOR!

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu görüşmenin gerçekleşmesini istemediğini söyleyen Selvi, “Esad’la görüşüp bu işi kökten çözelim diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat servislerinin görüştüğünü açıkladı. Biraz yokladım. Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş. Ama sorun Türkiye’de değil. Esad’da da değil. Putin’deymiş. Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsızmış, Türkiye- Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi’nin, bugünkü köşesinden ‘Esad’la Görüşmeyi Kim Engelliyor’ başlıklı bölüm şöyle:

2022-2023 yılı Suriyeliler yılı olacak. Çünkü bu iş Türkiye’nin iç güvenlik sorununa dönüşüyor. Lübnan’da, Afganistan-İran sınırında çekilen görüntüler Türkiye diye servis ediliyor. Provokatörler işbaşında. Yabancı istihbarat servisleri ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Ama bu, bizim bir Suriyeliler sorunumuz olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü özellikle İstanbul’da Suriyelerin gettolar halinde yaşadığı bölgelerde sorunlar var. Bu konuda önlemler geliştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak geri döneceğini açıklaması boş bir vaat değil. Tam aksine bir plana ve projeye dayanıyor. İdlib, Afrin, Azez, El Bab, Cerablus, Mare, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelere 1-1.5 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi planlanıyor. Buralarda yapılan briket evlere zaten 490 bin Suriyeli yerleştirildi. Bu bölgelerde 1-1.5 milyon kişilik kapasite olduğu belirtiliyor.

İSTANBUL’DAN BAŞLAYACAK

Suriyelilerin geri dönüşü İstanbul’dan başlayıp Ankara, Gaziantep, Konya, Adana ve Hatay’la devam edecek.

Türkiye Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde askeri ve siyasi olarak güvenliği sağlıyor. Tabii bunun bir de finansmanı var. Onun içinde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi uluslararası yardım kuruluşları, Katar’ın sağladığı mali destek ile Kızılay, AFAD, İHH gibi STK’ların oluşturacağı kaynaklardan yararlanılacak.

PUTİN ENGELİ

Peki, Esad’la görüşüp bu işi kökten çözelim diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat servislerinin görüştüğünü açıkladı. Biraz yokladım. Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş. Ama sorun Türkiye’de değil. Esad’da da değil. Putin’deymiş. Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsızmış, Türkiye-Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş.

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