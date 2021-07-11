HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yargıtay’dan emsal miras kararı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yargıtay’dan emsal miras kararı
73 views
11 Temmuz 2021 - 10:49
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde mirasın ikinci derecedeki mirasçılara geçmeyeceğine hükmetti.

Alacaklısı ölen şirket, vefat eden kişinin çocuklarının kapısını çaldı. Babalarının mirasını istemeyen tüm çocukları, ‘Tasarrufun iptali’ davası açarak mirası reddetti. Asliye Hukuk Mahkemesi, mirasçıların bu talebini kabul etti. Kararı alacaklı şirket temyiz edince Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, miras hayali kuran ikinci derece akrabaları üzen bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

“Türk Medeni Kanununun 612.maddesinde ‘En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret edilen mirasın, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edileceği, tasfiye sonunda arta kalan değerlerin ise mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verileceği’ düzenlenmiştir. Yani murisin en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından ret edilen miras, sulh mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye edilir. Bu yasal düzenleme uyarınca, mirasın birinci derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez. Tereke tasfiye olunur, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa ret vaki olmamış gibi birinci derece mirasçılarına verilir. Türk Medeni Kanununun 614.maddesinde mirasçıların sonra gelen mirasçılar yararına mirası reddedebilecekleri düzenlenmiş ise de, somut olayda bu maddeye göre yapılmış bir mirasın reddi talebi olmadığı gibi, murisin tüm mirasçıları mirası ret etmemişlerdir. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bülent Ersoy’dan ‘İlyas Tetik’ açıklamasıBülent Ersoy’dan ‘İlyas Tetik’ açıklaması
Hilal Altınbilek’ten bikinili selfieHilal Altınbilek’ten bikinili selfie
Bergüzar Korel’in heyecanı büyüyorBergüzar Korel’in heyecanı büyüyor
Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümüSrebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü
Antalya’da sahilde sabahladılarAntalya’da sahilde sabahladılar
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargıtay’dan emsal miras kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aydemir Akbaş’tan şaşırtan itiraf
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Ersoy’dan ‘İlyas Tetik’ açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hilal Altınbilek’ten bikinili selfie
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bergüzar Korel’in heyecanı büyüyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da sahilde sabahladılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dendias’tan Erdoğan açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tuğba Melis Türk, Bodrum Tatilinde
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Günde 1000 Afgan Kaçak Yollardan Türkiye’ye Giriyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay’dan emsal miras kararıTemmuz 11, 2021-10:49 am
Aydemir Akbaş’tan şaşırtan itirafTemmuz 11, 2021-10:43 am
Bülent Ersoy’dan ‘İlyas Tetik’ açıklamasıTemmuz 11, 2021-10:31 am
Hilal Altınbilek’ten bikinili selfieTemmuz 11, 2021-10:22 am
Bergüzar Korel’in heyecanı büyüyorTemmuz 11, 2021-10:18 am
Srebrenitsa soykırımının 26. yıl dönümüTemmuz 11, 2021-10:13 am
Antalya’da sahilde sabahladılarTemmuz 11, 2021-10:07 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?
Derya Uluğ ‘Yemek Yiyebilmek Büyük Nimet’

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.