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Gaziantep’te cani anne elinden tuttuğu kızını ölüme böyle götürdü

Gaziantep’te cani anne elinden tuttuğu kızını ölüme böyle götürdü
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02 Şubat 2023 - 15:04

Gaziantep’te boş arazide ölü bulunan 6 yaşındaki Aya Necim’in annesi Nuhha Cemmel tarafından boş araziye götürüldüğü anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızını elinden tutarak boş araziye götürme anları saniye saniye yer alırken annenin görüntülerin sonrasında boş araziye götürdüğü kızı Aya’yı boğarak öldürdüğü öğrenildi.

Olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya Necim olduğu belirlendi.

KATİL ZANLISININ ANNE OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha Cemmel’i gözaltına aldı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha Cemmel sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 6 yaşındaki Aya Necim’in annesi Nuhha Cemmel tarafından öldürülmeye götürüldüğü anların yürek yakan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, cani annenin küçük kızı Aya’yı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar saniye saniye yer aldı. Daha sonrasında ise anne Nuhha Cemmel’ın görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya’yı boğarak öldürerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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