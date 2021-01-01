Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Sahne Kıyafeti Olay Oldu

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sahne Kıyafeti Olay Oldu
3 views
05 Eylül 2021 - 11:10
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Son dönemlerde sahne kostümleriyle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, meslektaşı Gülşen’in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından “Daha açığını giyeceğim” demişti. Dediğini yapan Hande Yener, Marmaris konserinde sahneye sütyene benzer büstiyerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

“DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM” DEMİŞTİ

Meslektaşı Gülşen’in sahne kıyafetinin eleştirilmesinin ardından “Ben daha açığını giyeceğim” diyerek Gülşen’e destek olmuştu. 48 yaşındaki şarkıcı dediği gibi de yaptı.

'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

TEPKİ ÇEKTİ

Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Hande Yener, Marmaris konserinde dediğini yaptı. Ünlü popçu, pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstüyle dikkat çekti. Pembe pantolonunun üzerine sütyene benzer büstiyer giyen Yener’in kıyafeti fazla cüretkar bulunarak tepki çekti.

'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti’li Eski Bakandan Erdoğan’ı Kızdıracak SözlerAK Parti’li Eski Bakandan Erdoğan’ı Kızdıracak Sözler
Danilo Şef MasterChef’i Bıraktı mı?Danilo Şef MasterChef’i Bıraktı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yazdığı Kitap Yarın Satışa ÇıkarılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yazdığı Kitap Yarın Satışa Çıkarılıyor
Transferini Böyle KutladıTransferini Böyle Kutladı
Gazetecilere Güvenlik EngeliGazetecilere Güvenlik Engeli
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşı Olmayanlar İçin Yeni Dönem Yarın Başlıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’li Eski Bakandan Erdoğan’ı Kızdıracak Sözler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Danilo Şef MasterChef’i Bıraktı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yazdığı Kitap Yarın Satışa Çıkarılıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Transferini Böyle Kutladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gazetecilere Güvenlik Engeli
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Babasına Duygusal Veda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuaförünü Öpücüklere Boğdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahne Kıyafeti Olay Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Taksiciler Zam İstiyor !
SON DAKİKA HABERLERİ
Aşı Olmayanlar İçin Yeni Dönem Yarın BaşlıyorEylül 5, 2021-1:47 pm
AK Parti’li Eski Bakandan Erdoğan’ı Kızdıracak SözlerEylül 5, 2021-1:36 pm
Danilo Şef MasterChef’i Bıraktı mı?Eylül 5, 2021-1:31 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yazdığı Kitap Yarın Satışa ÇıkarılıyorEylül 5, 2021-1:00 pm
Gazetecilere Güvenlik EngeliEylül 5, 2021-12:30 pm
Babasına Duygusal VedaEylül 5, 2021-11:47 am
Kuaförünü Öpücüklere BoğduEylül 5, 2021-11:25 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Süper Mini Elbisesi Olay Oldu !

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !