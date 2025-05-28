KRAL CHARLES’TAN KANADA’DA TARİHİ TAHT KONUŞMASI

İngiltere Kralı III. Charles, resmi ziyaret kapsamında gittiği Kanada’da, ülke parlamentosunun 45. yasama döneminin açılışında taht konuşması gerçekleştirdi. Bu tarihi konuşma, Kraliçe II. Elizabeth’in 1977’de yaptığı konuşmadan bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kral Charles, tahta çıkışından bu yana ilk kez Kanada’ya resmi bir ziyarette bulundu. Eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kanada’ya giden Kral Charles, hem sembolik hem de politik anlamı olan “taht konuşması” ile Kanada halkına ve parlamenterlerine seslendi.

KRALİYET MAKAMINDA SEMBOLİK DURUŞ: TAHTTA KONUŞMA

İngiliz monarşisinin Kanada’daki temsil gücünü ifade eden konuşma, Ottawa’daki parlamento binasında gerçekleştirildi. Kral Charles ve Kraliçe Camilla, parlamento salonunda kendilerine ayrılan tahtlara oturarak hitapta bulundu.

Konuşmasında Kanada’nın bağımsız, çok kültürlü ve özgün kimliğini vurgulayan Charles, İngilizce ve Fransızca olarak yaptığı hitabında şu ifadeleri kullandı:

“Kanada, yaşam süremiz boyunca görülmemiş bazı zorluklarla karşı karşıya. Ancak bu dönem aynı zamanda olağanüstü bir yenilenme fırsatıdır. Büyük düşünme ve daha da büyük adımlar atma zamanı gelmiştir.”

Kral Charles ayrıca, Kanada’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığı en büyük ekonomik dönüşüm sürecinde olduğunu vurgulayarak, bu sürecin ülkenin kendi değerlerine sadık kalarak yeni ittifaklar kurmasına olanak tanıyacağını söyledi.

COMMONWEALTH BAĞLAMI VE ABD MESAJI

Kral Charles’ın taht konuşması, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) ülkeleri açısından da sembolik önem taşıyor. Kanada, bu topluluğun önemli üyelerinden biri olarak İngiliz monarşisinin devlet başkanlığı makamını da kabul eden ülkeler arasında bulunuyor.

Öte yandan, Charles’ın konuşması, bir dönem ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı 51. eyalet yapma yönündeki açıklamalarına dolaylı bir yanıt olarak da yorumlandı. Charles, Kanada’nın egemenliğine ve çok kültürlü yapısına vurgu yaparak, bu tür söylemlere karşı destek mesajı verdi.

47 YIL SONRA KRALİYETTEN PARLAMENTAYA DOĞRUDAN MESAJ

1977 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından yapılan son taht konuşmasının ardından, Kral Charles’ın bu ziyareti ve doğrudan hitabı, Kanada halkı ve hükümeti için sembolik ve tarihi bir nitelik taşıyor.

Ziyaret, aynı zamanda Kral Charles’ın Kanada’ya yaptığı 20. resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti. Ancak bu konuşma, onun hükümdarlık dönemindeki ilk taht konuşması olma özelliğini taşıyor.