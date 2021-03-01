Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok
İkinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki milyarder Kylie Jenner, Instagram hesabından paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla nefes kesti.
2018 yılında oğlu Stormi Webster’i dünyaya getiren 24 yaşındaki seksi model Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.
Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden yıldız, her yaptığıyla nefes kesmeye devam ediyor.
İşte 2. çocuğuna hamile olan Kylie Jenner’ın geçmişten bu güne estetikle bambaşka birine dönüşme serüveni…
KYLIE JENNER KİMDİR?
10 Ağustos 1997 yılında ABD’de dünyaya geldi.
Bruce Jenner ve Kris Jenner’ın kızı olan yıldız, Kendall Jenner’in küçük kardeşi olmakla beraber; Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi daha bulunmaktadır.
Kylie Jenner, kariyerine Paper Magazine dergisinde yer alarak başladı.
Henüz 14 yaşındayken modelliğe adım atan yıldız, birçok derginin fotoğraf çekiminde bulundu.
2011 yılında kız kardeşi Kendall ile Seventeen dergisi tarafından ‘Stil Elçileri’ unvanına layık görüldü.
Pek çok uluslararası markanın yüzü olan yıldız, 2014 yılında Kylie Cosmetics adında kendi markasını kurdu ve halen CEO’luğunu sürdürmektedir.