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Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok
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10 Aralık 2021 - 14:14

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok

İkinci çocuğuna hamile olan 24 yaşındaki milyarder Kylie Jenner, Instagram hesabından paylaştığı çırılçıplak fotoğrafıyla nefes kesti.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 1

2018 yılında oğlu Stormi Webster’i dünyaya getiren 24 yaşındaki seksi model Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 2

Cesur paylaşımlarına ara vermeden devam eden yıldız, her yaptığıyla nefes kesmeye devam ediyor.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 3

İşte 2. çocuğuna hamile olan Kylie Jenner’ın geçmişten bu güne estetikle bambaşka birine dönüşme serüveni…

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 4

KYLIE JENNER KİMDİR?

10 Ağustos 1997 yılında ABD’de dünyaya geldi.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 5

Bruce Jenner ve Kris Jenner’ın kızı olan yıldız, Kendall Jenner’in küçük kardeşi olmakla beraber; Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian ve Rob Kardashian adında 4 üvey kardeşi daha bulunmaktadır.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 6

Kylie Jenner, kariyerine Paper Magazine dergisinde yer alarak başladı.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 7

Henüz 14 yaşındayken modelliğe adım atan yıldız, birçok derginin fotoğraf çekiminde bulundu.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 8

2011 yılında kız kardeşi Kendall ile Seventeen dergisi tarafından ‘Stil Elçileri’ unvanına layık görüldü.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 9

Pek çok uluslararası markanın yüzü olan yıldız, 2014 yılında Kylie Cosmetics adında kendi markasını kurdu ve halen CEO’luğunu sürdürmektedir.

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 10
Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 11
Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 12

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 26

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 42

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 46

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 56

Kylie Jenner çırılçıplak verdiği cesur pozuyla nefes kesti! Eski halinden eser yok - Sayfa 63

 

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