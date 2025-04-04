KRAL CHARLES HAVUÇTAN YAPILMIŞ FLÜTLE SAHNEDE: İLK HALK GÖRÜNÜMÜNDE SÜRPRİZ PERFORMANS

Kanser tedavisinin ardından ilk kez halka açık bir etkinlikte görüntülenen İngiltere Kralı III. Charles, Windsor Kalesi’nde katıldığı sıradışı müzik performansıyla dikkat çekti. Londra Sebze Orkestrası ile bir araya gelen Kral, havuçtan yapılmış flütle “Twinkle Twinkle Little Star” (Parla parla küçük yıldız) şarkısını çalarak izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

SEBZE ORKESTRASINDAN KRALA SÜRPRİZ

Kral Charles’ın ziyaret ettiği Londra Sebze Orkestrası, el yapımı sebze enstrümanlarıyla tanınıyor. Patates, şalgam, biber gibi sebzeleri oyarak çalgılara dönüştüren grup, İngiltere’de türünün tek örneği olarak biliniyor. Orkestranın şefi, performans sırasında Kral’a havuçtan yapılmış bir flüt uzattı.

“BU SESİ ÇIKARMANIN BU KADAR EĞLENCELİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Yaklaşık 350 konuk önünde sergilenen performans, Kral Charles’ın neşeli tavırlarıyla renklendi. “Bu sesi çıkarmanın bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum” diyen Kral, çocuksu hareketleri ve neşeli tavırlarıyla seyircilerden alkış aldı.

Etkinliğin sonunda Charles, çaldığı havuç flütü evine götüreceğini de esprili bir dille duyurdu.

KRAL’DAN SAĞLIKLI VE SANATSAL MESAJ

Kanser tedavisinin ardından kamuya ilk kez pozitif bir etkinlikte katılan Kral’ın bu sempatik sahne performansı, halkla duygusal bağ kurma çabası olarak da yorumlandı. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretime dikkat çeken etkinlik, kraliyet ailesinin halkla temas kurma stratejisine sanatsal bir dokunuş kattı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/