DÜNYADA EN FAZLA BOŞANMA ORANINA SAHİP ÜLKELER AÇIKLANDI: TÜRKİYE 18. SIRADA

Modern toplumlarda aile yapısındaki dönüşüm, evlilik kurumunu da derinden etkiliyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik değişimler boşanma oranlarını artırırken, Divorce verilerine göre hazırlanan en güncel araştırma, dünya genelinde en fazla boşanmanın yaşandığı ülkeleri sıraladı. Türkiye’nin listede 18. sırada yer alması dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE BOŞANMA ORANI 2.1

Araştırmaya göre Türkiye, her 1000 kişi başına düşen 2.1 boşanma oranı ile 30 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Bu oran, Türkiye’de boşanmanın artık daha yaygın hale geldiğini ve toplumun evlilik kurumuna yaklaşımının değiştiğini gösteriyor.

Boşanma oranının yüksek olduğu diğer bazı ülkeler şöyle sıralandı:

DÜNYADA EN YÜKSEK BOŞANMA ORANINA SAHİP 10 ÜLKE

Maldivler – 5.52 Kazakistan – 4.6 Rusya – 3.9 Moldova – 3.8 Belarus – 3.7 Çin – 3.2 Ukrayna – 3.1 Küba – 2.9 Nijerya – 2.9 Litvanya – 2.8

Türkiye’nin üst sıralarda yer aldığı bu liste, evliliklerin sürekliliği konusundaki global değişimi gözler önüne seriyor.

BOŞANMAYI TETİKLEYEN NEDENLER

Uzmanlar, boşanma oranlarındaki artışın arkasında birçok faktör olduğunu belirtiyor:

Kadınların ekonomik bağımsızlık kazanması

Evlilik yaşının yükselmesi

Sosyal medya ve dijital yaşamın ilişkiler üzerindeki etkisi

Toplumda bireyselleşmenin artması

Aile içi iletişim problemleri

TÜRKİYE’DEKİ TREND DÜNYA ORTALAMASIYLA PARALEL

Türkiye’nin boşanma oranının 2.1 olarak belirlenmesi, ülkenin bu konuda artık küresel eğilimlerle paralel hareket ettiğini gösteriyor. Geleneksel aile yapısının güçlü olduğu Türkiye’de boşanmanın bu denli artması, hem sosyolojik hem de psikolojik açılardan değerlendirilmesi gereken bir tablo olarak öne çıkıyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/