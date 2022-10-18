İsveç gazetesi görüntüleri yayınladı! Kuzey Akım 1 boru hattında 50 metrelik alan kayıp

İsveç gazetesi Expressen Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntıların olduğu yerin sualtı görüntülerini yayınladı. Yayınlanan görüntülere göre Kuzey Akım 1’deki sızıntılar çok güçlü bir patlamadan kaynaklanıyor ve boru hattının yaklaşık 50 metrelik bir alanı kayıp. Danimarka da sızıntıların patlama nedeni ile olduğunu doğrularken, patlamaların kim tarafından ve neden yapıldığı hala gizemini koruyor.

Rusya’dan Almanya’ya, oradan da Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında peş peşe meydana gelen sızıntıların arkasında sabotoj olabileceği iddiaları 24 Şubat’ta başlayan Ukrayna savaşı sonrası aralarındaki gerilimin adım adım tırmandığı Avrupa ve Rusya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

AVRUPA RUSYA’YI, RUSYA ABD’Yİ SUÇLADI

Avrupa ülkeleri boru hattına yapılan saldırının arkasında Rusya’nın olabileceğini iddia ederken Moskova iddiaları reddederek ABD’yi işaret etmişti.

MOSKOVA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMEDİ

İsveç ve Danimarka sabotaj iddialarının ardından konuya ilişkin soruşturma başlattıklarını ancak Rusya’nın soruşturmaya dahil edilmeyeceğini ve sonuçların da Moskova ile paylaşılmayacağını duyurdu.

Rusya ise kendilerinin dahil olmadığı hiçbir soruşturmayı tanımayacaklarını belirtti. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in İsveç hükümetine Rus yetkililerin ve Gazprom’un soruşturmaya katılmasına izin verilmesi için gönderdiği mektup da İsveç tarafından reddedildi.

İSVEÇ GAZETESİ SUALTI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

Boru hattında gerçekte ne olduğuna ilişkin soruşturmalar dört koldan devam ederken İsveç’in en büyük gazetelerinden biri olan ‘Expressen’ bugün sızıntıların olduğu alandan çekilen sualtı görüntülerini yayınladı.

Yayınlanan videoya göre Kuzey Akım 1 boru hattının en az 50 metrelik alanı patlama sonrası deniz tabanının altına gömüldü veya tamamen yok oldu.BORU HATTININ 50 METRELİK ALANI KAYIP

Gazetede yer alan habere göre Kuzey Akım 1 boru hattındaki sızıntı deniz altında gerçekleşen çok büyük patlamalardan kaynaklanıyor ve boru hattının yaklaşık 50 metrelik alanı kayıp.

Pazartesi günü çekildiği iddia edilen videoda boru hattının bükülmüş metali görülebiliyor. Görüntüleri çeken Norveçli Blueye Robotics firmasının drone operatörü Trond Larsen ‘Expressen’e yaptığı açıklamada “Bu metali bu şekilde bükebilecek şey anca aşırı büyük bir kuvvettir” dedi.

DANİMARKA DA DOĞRULADI: HASAR BÜYÜK PATLAMALARDAN KAYNAKLANIYOR

Rus gazını Baltık Denizi’nden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında ikisi Danimarka, ikisi de İsveç kara sularında olmak üzere 4 sızıntı meydana gelmişti. İsveçli yetkililer 6 Ekim’de başlattıkları soruşturma kapsamında Sabotaj iddialarına ilişkin delil topluyor.

Öte yandan Danimarka polisi bugün yaptığı açıklama ile sızıntılarla ilgili birkaç incelemenin tamamlandığını duyurdu. Polisin açıklamasında, “Yaptığımız denetimler

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattında büyük hasar olduğunu ve hasarın güçlü patlamalardan kaynaklandığını doğruluyor” ifadeleri yer aldı.