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KPSS Lisans ÖABT ve Alan Sınavı sonuçları bekleniyor… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans ÖABT ve Alan Sınavı sonuçları bekleniyor… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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10 Ekim 2022 - 13:42

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öte yandan öğretmen adaylarının katılım sağladığı 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS Lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlenmişti. İşte, ÖSYM’nin takviminde yer alan bilgilere göre 2022 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih…

 

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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