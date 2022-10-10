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2022-2023 açıköğretim kayıt yenileme devam ediyor… AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

2022-2023 açıköğretim kayıt yenileme devam ediyor… AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?
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10 Ekim 2022 - 11:31

Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) devam eden kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Öte yandan AÖF kayıt işlemini tamamladıktan sonraki aşama olan ders ekleme ve çıkarmayı yapacak öğrenciler, bir yandan da harç parasının hangi bankaya yatırılacağını sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Yakın zaman önce başlayan AÖF Kayıt Yenileme işlemi için artık son günler. AÖF Kayıt yenileme işlemleri için harç ücretini yatıracak olan öğrenciler, bu işlemin ardından ders seçim işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, AÖF kayıt yenileme işlemine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

2022-2023 KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri, 3-17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresinden ‘Öğrenci Otomasyonu’ bağlantısı tıklanarak, öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü ‘Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü’ sayfasında yer alacaktır.

2022-2023 AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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