2022-2023 açıköğretim kayıt yenileme devam ediyor… AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek?

Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) devam eden kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Öte yandan AÖF kayıt işlemini tamamladıktan sonraki aşama olan ders ekleme ve çıkarmayı yapacak öğrenciler, bir yandan da harç parasının hangi bankaya yatırılacağını sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek?