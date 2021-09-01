Jeff Bezos Ne Zaman Uzaya Çıkacak ?

Jeff Bezos’un başı şirketlerindeki çalışanların ifşalarıyla bir kez daha dertte. Geçmişte Amazon personeli maruz kaldıkları kötü muameleleri ortaya döküyordu, şimdi de sıra Blue Origin’in çalışanlarında… Anlatılanlar oldukça ciddi: Kadınlara yönelik cinsel tacizler, çalışanlara uygulanan baskılar, Blue Origin uzay aracının tehlikeleri.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre 197 milyar dolarlık servetiyle şu an dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Jeff Bezos, şirketlerindeki çalışanlara yönelik kötü muamele iddialarıyla bir kez daha gündemde. Ancak bu kez söz konusu olan Bezos’un ilk göz ağrısı Amazon değil, geleceğe dönük planlarının merkezinde yer alan uzay yolculukları şirketi Blue Origin.

Geçmişte Blue Origin’de çalışmış ve halen çalışmakta olan 21 kişilik bir grup dün ünlü internet sitesi Lioness’te yayımlanan bir makaleyle şirketin içindeki sorunları tek tek ifşa etti.

Makalede sıralanan problemler arasında şirket yöneticilerinin cinsel tacizleri ve yöneticileri eleştiren çalışanlara yönelik baskıcı tavırlar öne çıktı. Blue Origin çalışanlarının yazıda dikkat çektikleri noktalar arasında özellikle ses getiren Bezos ve üç kişiyi temmuz ayında uzayın sınırına götürüp getiren New Shepard roketiyle ilgili güvenlik kaygıları oldu.

New Shepard temmuzda uzayın sınırı denen Karman Hattı’nı geçip geri döndü

“ŞANS ESERİ ŞU ANA KADAR BİR ŞEY OLMADI”

Metinde Elon Musk ve Richard Branson gibi milyarderlerin de içinde bulunduğu sivil uzay yolcuğu yarışı kızıştıkça, şirket çalışanlarının güvenlik kaygılarının güçlendiği belirtilerek, “Blue Origin’de üst düzey toplantılarda sık sık ‘Elon ya da Branson ne zaman uçacak?’ sorusu sorulurdu. Diğer milyarderlerle rekabet etmek ve ‘Jeff için ilerleme kaydetmek’ süreci yavaşlatacak güvenlik kaygılarının önüne geçmiş gibi görünüyordu” ifadeleri kullanıldı.

Yazı şu satırlarla devam etti:

Bu makaleye imza koymuş bir mühendise göre, ‘Blue Origin’in şansına şu ana kadar hiçbir şey olmadı.’ Bu makalenin yazarlarının çoğu bir Blue Origin aracıyla uçmayacaklarını söylüyor. Üstelik bunda şaşılacak hiçbir şey yok – hepimiz ekiplerin makul sınırların ötesinde nasıl zorlandığını gördük. 2019’da New Shepard’ın alt sistemlerini işletmekten sorumlu ekip uzun saatler çalışan birkaç mühendisten oluşuyordu. Bazılarımıza göre bu ekibin sorumlulukları, iki katı büyüklükte bir ekibin bile idare edebileceğinden fazlaydı.

Blue Origin’in dünyanın en büyük özel kaynaklarından birine sahip olmasına karşın, mühendislerin ve çalışanların ek mühendis, çalışan ya da harcama talepleri sık sık reddediliyordu. Çalışanlara sık sık “Jeff’in parasını dikkatli harcamaları”, “fazlasını istememeleri” ve “nankörlük yapmamaları” söyleniyordu.

Alınan kararlarda çoğunlukla yürütme hızı ve maliyet azaltımı kalitenin önüne geçiyordu.

Jeff ve Mark Bezos kardeşler

BEZOS’UN YÜZÜ AYLARDIR GÜLMÜYOR

Bezos’un 2000 yılında kurduğu Blue Origin’in sivil uzay yolculukları alanındaki en büyük rakipleri Musk’ın SpaceX’i ve Branson’ın Virgin Galactic’i. Blue Origin temmuz ayında New Shepard uzay aracını içinde dört kişiyle birlikte yerden 60 mil yükseğe gönderip birkaç dakika sonra dünyaya geri getirmeyi başardı. Bunun yanı sıra şirket 16 başarılı insansız fırlatma gerçekleştirdi.

Ancak Bezos’un yolculuğu Blue Origin’in bu yıl içinde hakkında çıkan tek olumlu Haber oldu demek yanlış olmaz. İlkbahar aylarında NASA’nın Ay yolculuğu ile ilgili bir ihalesini SpaceX’e kaptıran şirket kararı Devlet Hesapverebilirlik Dairesi’ne taşıdı ancak başarılı olamadı.

Blue Origin NASA’yı şimdi de mahkemeye verdi ancak NASA avukatları şirketin iddialarının herhangi bir geçerliliği olmadığını savunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Code Konferansı’nda gazeteci Kara Swisher’ın sorularını yanıtlayan Musk da bu konuda Bezos’a gönderme yaptı. Musk, “Avukatlarınız ne kadar iyi olursa olsun dava aça aça Ay’a gidemezsiniz” diye konuştu.

NEW SHEPARD YOLCULARI İÇİN SORUN YOK

New Shepard’ın bir sonraki uçuşu için planlanan tarih 12 Ekim. Uçuşun katılımcılarından Glen de Vries, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Blue Origin çalışanlarının makalesinin fikrini değiştirmediğini belirtti.

Fransız yazılım şirketi Dassault Systèmes’in yaşam bilimleri ve sağlıktan sorumlu başkan yardımcısı olan De Vries, “Blue Origin’in güvenlik programına, uzay aracına ve siciline itimat ediyorum. Eğer öyle olmasa onlarla kesinlikle uçmazdım” dedi ve ekledi: “Fırlatma alanına gittim, şirketin her aşamasından insanlarla konuştum ve gördüğüm her şey bana harika bir ekip ve kültür izlenimi verdi.”

Blue Origin’le uçacağı açıklanan bir başka isim ulan uydu operatörü Planet Labs’in kurucularından Chris Boshuizen ise New York Times’ın yorum taleplerine yanıt vermedi.