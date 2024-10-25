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Köyden aynı günde 5 cenaze çıktı

Köyden aynı günde 5 cenaze çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ekim 2024 - 16:53

Afyonkarahisar’da öğrenci servisi ile çarpışan otomobilde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, yaşamını yitiren ikisi kadın 5 kişi bugün aynı köyde toprağa verildi.

Köyden aynı günde 5 cenaze çıktı

Kaza, dün sabah erken saatlerde Sandıklı ilçesi Alagöz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis aracı öğrenci almaya giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Mustafa Çimen’in kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu, Yadigar Çimen ve Emine Çimen ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen dün hayatını kaybederken, diğer yaralı Emine Çimen ise bugün hastanede hayatını kaybetti.

 

Köyden aynı günde 5 cenaze çıktı

PANCAR HASADINA GİDERKEN YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi için Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törende gözyaşları sel olurken, törene çevre köylerden de vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından yaşamını yitirenler köy mezarlığından defin edildi.

Hayatını kaybedenlerin Sandıklı ilçesindeki tarlalarına pancar hasadı için gittikleri öğrenildi.

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