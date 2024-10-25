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Meclis Başkanı Kurtulmuş: TUSAŞ’a saldırının iki amacı var

Meclis Başkanı Kurtulmuş: TUSAŞ’a saldırının iki amacı var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ekim 2024 - 15:58

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul’da düzenlenen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO’da konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul’da düzenlenen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO’da birer konuşma yaptı. TUSAŞ’a yapılan saldırının sadece bir kuruluşa yapılan saldırı olmadığının farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, “Bu saldırının 2 tane teröristin yaptığı bir saldırıdan ibaret olmadığını da biliyoruz. Bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu, gerçek amaçlarının ne olduğunu, Türkiye nasıl onlarca yıl yaptıkları gibi paralize etmek için düğmeye bastıklarını gayet iyi görüyor ve tedbirlerimizi almaya gayret ediyoruz. Her şeyden evvel bu saldırının iki tane amacı olduğu şüphesizdir. Bunlardan birisi artık gelişen büyük Türkiye’nin milli savunma sanayiine darbe vurmaktır. İkincisi ise yıllardır yaptıkları gibi terör üzerinden Türkiye’yi meşgul etmek, Türkiye’yi milli hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Ancak bir kere daha ifade etmek isterim ki bu hedefe asla ulaşamayacaklar, başaramayacaklardır. Bunu söylerken sadece bir temenni olarak söylemiyorum. O akşam hastanelerdeki yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman yüzleri gözleri, sarılı elleri, kolları alçılı olan kardeşlerimizin hasta yataklarında bile ‘Yılmadık, yılmayacağız. Daha çok çalışacağız ve bunlara gereken cevabı vereceğiz’ şeklindeki milli şuurlarını görünce bu ülkenin geleceğine olan inancımız daha da artıyor” dedi.

“TÜRKİYE HİÇBİR TEHDİDE ASLA BOYUN EĞMEMİŞTİR VE EĞMEYECEKTİR”

Bakan Güler ise, “Savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’ımızın tesislerine kalleşçe gerçekleştirilen hain saldırıyı bir kez daha lanetliyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırı, aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin tüm dünyada etkiler uyandıran yerli, milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsız olduklarının da bir göstergesidir. Ancak değersiz bir aparattan başka bir şey olmayan teröristler ve onları yönlendiren efendileri unutmasınlar ki; Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Operasyonlarımız kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyada yok olup gidinceye kadar öngörülemez, alışılmadık, artan bir şiddet ve baskıyla devam edecektir. Acımız büyük olsa da tarihte olduğu gibi bugün de yolumuza daha kararlı bir şekilde devam ediyoruz, edeceğiz” diye konuştu.

“ASİL MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN, TERÖRİSTLERİ AİT OLDUKLARI KARANLIK ÇUKURLARA GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Güler konuşmasının devamında ise, “Asil milletimiz müsterih olsun ki; aziz vatanımıza, vatandaşlarımızın güvenlik ve huzuruna uzanan her kirli eli mutlaka kıracak, huzurumuza göz diken her şer odağını yerle bir edecek, teröristleri ait oldukları karanlık çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Savunma sanayiinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın zatı devletleri himayelerinde ilgili bakanlıklarımız ve kamu kuruluşlarımızın katkılarıyla düzenlenen bu fuar, savunma sanayiinde kat ettiğimiz mesafeyi ortaya koyan önemli bir organizasyondur. SAHA EXPO savunma sanayii alanındaki bağımsız üretim gücümüzü, potansiyelimizi ve yeteneklerimizi uluslararası bir platforma taşırken, bölgesel ve küresel işbirlikleri için kıymetli bir zemin teşkil etmektedir. İlgili kurumlar arasında köprü olan bu tür etkinlikler sayesinde dost ve müttefik muhataplarımızla buluşma olanağı kazanılmış, askeri çerçeve, mali işbirliği, askeri sağlık işbirliği anlaşmaları gibi önemli belgeler de imzalanmıştır. Sonuç olarak SAHA EXPO uluslararası niteliği, katılımcıların eşitliliği ve miktarı sayesinde savunma sanayii ekosisteminde ilişki ve işbirliğinin güçlenmesine, yeni anlaşmaların imzalanmasına imkan veren son derece müstesna bir faaliyet olmuştur. Yerli ve milli savunma sanayimizin gelişimindeki kararlı tutumunuz ve yakın ilgileriniz için zatı devletlerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

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