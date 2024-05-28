Devlet Bahçeli çok sert çıktı: Hesaplaşacağız, helalleşmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti nedeniyle hedefte olan ülkü ocaklarıyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret ettikten sonra konuşan Bahçeli, “haksız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemelerde dinlenmelerini istiyoruz. Bu hususta müraacatımızı yapacağımızı ilan ediyorum. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz.” dedi. Bahçeli, “Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı
MHP Lideri Bahçeli Ülkücü Şehitleri Anma Günü’nde katıldığı etkinlik kapsamında konuştu. MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti çerçevesinde partisi hakkındaki iddialar ve değerlendirmelerle ilgili konuştu. Muhalif TV kanallarını ve gazetecileri hedef alan Bahçeli, “Halk Televizyonu, Sözcü, Now başta olmak üzere haksız ithamlarda bulunan kimler varsa mahkemelerde dinlenmelerini istiyoruz” dedi.
Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
“Dünün ülkücü katillerinin dönüp dolaşıp sözde ülkücü savunması yapması tam bir yutturmacadır.
Yeni yüzyılda, ülkemizin huzur, barış ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması adına, maskelenmiş menfur yüzlerin deşifresi amacıyla, bunun yanı sıra elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu açıklıyorum.
‘MAHKEMEDE DİNLENMELERİNİ İSTİYORUZ’
Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden veya yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.
Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Allah’ın izniyle bunların hepsinin üstesinden geleceğiz.
Münafık tezgâhların, müşrik planların, melun ve maske takmış Komünist taktiklerin kutlu davamız etrafında döşemeyi amaçladığı nifak ve fesat mayınları, yakında bizatihi faillerini patlatacak, hepsini birden rezil rüsva edecektir.
Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, bilirkişilik taslayan, istismar ve ihanet şantiyesini ufkumuzun aydınlığına kurmak için adeta mekik dokuyan kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyor ve onların bu acısını daha da şiddetlendirmek amacıyla bir çalışıyorsak bundan sonra bin çalışacağımızın ihlal edilmeyecek sözünü veriyorum.
‘HEDEF CUMHUR İTTİFAKI’NI ZAYFLATMAK’
Cumhur İttifakı’nı zafiyete uğratmak, terör örgütünün siyasi uzantısına yönelik milli tepkimizi zayıflatmak, sorgulatmak ve soğutmak maksadıyla; bir senaryo kapsamında üzerimize gelenlerin, gürültü çıkaranların, yumuşak karnımızı yoklayanların, dış bağlantılı ajanlarla işbirliği halinde Türk düşmanlarına taşeronluk yapanların alayını birden şehitlerimizden aldığımız ilhamla her seviyede karşılayıp paramparça etmek ecdadımıza, tarihimize ve milletimize hayat, haysiyet ve nimet borcumuzdur.”