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Yuan, dolar karşısında eriyor

Yuan, dolar karşısında eriyor
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16 Eylül 2022 - 10:21

Çin para birimi Yuan, dolar karşısında 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin yuanı düşüş eğilimine devam ediyor. ABD doları karşısında güç kaybeden Yuan 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dolar/yuan paritesi bu sabah saatlerinde 7,0187 seviyesini gördü.

DOLAR SADECE 3 KEZ HAMLE YAPTI

2008 ekonomik krizinin ardından dolar, yuan karşısında sadece 3 kez 7’nin üzerine çıktı.

ÇİN’İN BELİRLEDİĞİ RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKTI

Çin Merkez Bankası, piyasa açılışı öncesinde yuan için bugünkü hareket bandının orta noktasını düne göre yüzde 0,3 oranında artışla 6,9305 olarak belirlemişti.

Analistler dolar/yuan paritesinin 7,1 seviyesini test edebileceğini işaret etti.

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