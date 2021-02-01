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Sağlık Bakanlığı’dan Bebeğe Aşı İddiasına Soruşturma

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Sağlık Bakanlığı’dan Bebeğe Aşı İddiasına Soruşturma
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23 Eylül 2021 - 16:43
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “bazı bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı vuruldu” diyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “bazı bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı vuruldu” diyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’e soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle oldu:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır.

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