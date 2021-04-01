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Korkusuz Yazarından Hilal Kaplan Yorumu

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Korkusuz Yazarından Hilal Kaplan Yorumu
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20 Temmuz 2021 - 17:19
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Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Hilal Kaplan’ın 57. Hükümet üzerinden Devlet Bahçeli’yi hedef almasını yorumladı.

Korkusuz Yazarından Hilal Kaplan Yorumu: Düş Yakamızdan Demek İstedi

TRT’ye atanan Hilal Kaplan, kendisini “iftiracı” ilan eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi, koalisyon ortağı olduğu  57. Hükümet üzerinden hedef alan bir video gönderisini paylaşmıştı.

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, “TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan: Bayan Pelikan…” ifadeleriyle Hilal Kaplan’ın paylaştığı videoyu yorumladı.

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazının ilgili bölümü şöyle oldu:

DÜŞ YAKAMIZDAN BAYIM

Erdoğan’ı Bahçeli’den kurtarmak amacıyla ilk hamlesini yaptı…

Ve…

Şahsi hesabından öyle bir video paylaştı ki…

Bahçeli’ye adeta meydan okuyarak:

“Düş yakamızdan Bay Bahçeli” demek istedi…

Kim mi?..

Ülkenin:

En bilinen…

En etkin…

Ve hatta…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti için…

Yani rejim için…

En tehlikeli:

Mürteci yazarlarından bir olan…

Ve…

TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atanan:

Bayan Pelikan…

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