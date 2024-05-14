Galatasaraylı Icardi’nin eşi Wanda Nara çırılçıplak poz paylaştı! Yine yok artık dedirtti!

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak +18 içerikler üreteceğini söyleyen Wanda Nara şimdi de üstüne hiçbir şey giymediği pozuyla takipçilerini mest etti.
Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak +18 içerikler üreteceğini söyleyen Wanda Nara şimdi de üstüne hiçbir şey giymediği pozuyla takipçilerini mest etti.
Galatasaray’ın son dönemde en beğenilen futbolcusu olan Icardi’nin eşi Wanda Nara iddialı pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor.
17 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla sık sık gündeme gelen Wanda, geçtiğimiz haftalarda eşiyle erotik klip çekmişti.
Her hareketi olay yaratan Wanda Nara, son olarak +18 yayınlar yapacağını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.
Güzel isim, bu açıklamasının üzerine vakit kaybetmeden üstsüz pozunu paylaştı.
Güzel isim, bu açıklamasının üzerine vakit kaybetmeden üstsüz pozunu paylaştı.