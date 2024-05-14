Galatasaraylı Icardi’nin eşi Wanda Nara çırılçıplak poz paylaştı! Yine yok artık dedirtti!

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. Son olarak +18 içerikler üreteceğini söyleyen Wanda Nara şimdi de üstüne hiçbir şey giymediği pozuyla takipçilerini mest etti.