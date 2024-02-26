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BEN BABAMI UYARDIM

BEN BABAMI UYARDIM
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Şubat 2024 - 16:22

Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” açıklamasıyla çok konuşulan Yasmin Erbil babasının genç aşkı Gülseren Ceylan ile evlenmesine de karşı çıktı. Erbil, “Evlenmesini istemiyorum.” Açıklamasını yineledi.

Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 1

Yasmin Erbil bir röportajında Mehmet Ali Erbil için “Bana babalık yapmadı” demiş, ünlü şovmenin kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la evlenip çocuk yapmasını da istemediğini söylemişti.

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 2

Yasmin Erbil gündem olan açıklamalarının ardından babasıyla bir araya gelip barıştı. Önceki gün Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülenen Erbil, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 3

Yasmin Erbil, babasıyla ilgili açıklamaları için “Ben duygusal boşlukla alakalı konuştum. Yoksa benim babam iyi bir baba” dedi.

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 4

Erbil, sorular üzerine ünlü şovmenin genç sevgililerinden rahatsız olduğunu da yineledi.

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 5

Genç kadın, evlilik konusunda ise fikrinin değişmediğini söyledi:

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 6

 “Tabii ki genç kız arkadaşlarından rahatsız oluyorum.  O da onun hayatı, fazla bir şey diyemiyorum. ”

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 7

“Evlenmesini istemiyorum. Ben diyeceğimi dedim.”

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 8

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a evlenme teklif etmişti.

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 9

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 10

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 11

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 12

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 13

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 14

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 15

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 16

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 17

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 18

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 19

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 20

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 21

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 22

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 23

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 24

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 25

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 26

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 27

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 28

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 29

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Mehmet Ali Erbil'e kızından rest! ‘Ben diyeceğimi dedim’ - Sayfa 30
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