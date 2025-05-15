KONYA’DA 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Konya’nın Kulu ilçesinde saat 15:46’da 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin derinliğinin 18.73 kilometre olduğunu duyurdu. İlk gelen bilgilere göre can kaybı veya büyük hasar yaşanmadı.

Türkiye, deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alırken, bugün Konya Kulu’da yaşanan sarsıntı, birçok ilde hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin ardından AFAD ve ilgili birimler hızlıca harekete geçti.

AFAD VE YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaşanan depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Depremin yerin 18.73 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve tüm ilgili ekipler saha taramalarına başladı. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durum hakkında iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Kulu’daki 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit ekipleri sahada çalışmalarına başladı” açıklamasını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, “Konya Kulu ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun” mesajı yayınladı.

PANİK VE TEDBİRLER

Deprem başta Ankara olmak üzere çevre illerde paniğe yol açtı. Ekipler olası hasar ve can kaybı için hızla sahada incelemelerini sürdürüyor. Vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılar devam ediyor.