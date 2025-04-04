WHATSAPP DESTEĞİ KESİYOR: 1 MAYIS’TAN SONRA BU TELEFONLARDA KULLANILAMAYACAK

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, 1 Mayıs 2025 itibarıyla bazı eski model akıllı telefonlara olan desteğini sonlandırıyor. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre bu kararın ardında performans sorunları, güvenlik açıkları ve kullanıcı deneyimini iyileştirme hedefi yatıyor.

ESKİ CİHAZLAR TARİH OLUYOR

WhatsApp, 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren yalnızca iOS 15.1 ve üzeri işletim sistemine sahip Apple cihazlarda ve güncel Android sürümleriyle uyumlu modellerde çalışacak. Bu tarihten sonra güncelleme almayan veya teknik olarak iOS 15.1’e çıkamayan modellerde WhatsApp kullanımı son bulacak.

WHATSAPP’IN ARTIK DESTEKLEMEYECEĞİ MODELLER

Apple Cihazları:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 ve 6 Plus

Samsung Cihazları:

Galaxy Ace Plus

Galaxy Note 3 Serisi

Bu modellerde WhatsApp artık çalışmayacak. Uygulama ne açılacak ne de güncelleme alabilecek.

KULLANICILARA UYARI: YEDEKLERİNİZİ ALIN

WhatsApp yetkilileri, etkilenecek kullanıcıların uygulama verilerini kaybetmemesi için yedeklemelerini bir an önce almalarını tavsiye etti. iCloud veya Google Drive üzerinden yapılacak yedekleme işlemleriyle sohbet geçmişi, medya dosyaları ve diğer veriler yeni bir cihaza aktarılabiliyor.

NEDEN BU KARAR ALINDI?

Meta, bu kararın alınmasında üç temel gerekçeyi öne çıkardı:

Güvenlik: Eski cihazlar yeni güvenlik protokollerini desteklemiyor.

Performans: Düşük donanım kapasitesi nedeniyle uygulama verimli çalışmıyor.

Kullanıcı Deneyimi: Güncel özellikler eski cihazlarda düzgün çalışamıyor.

Bu adım, WhatsApp’ın daha hızlı ve güvenli bir deneyim sunmak isteyen stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

KAYNAK:https://www.medyaradar.net/