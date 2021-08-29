HaberKonseyi

Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !
3 views
29 Ağustos 2021 - 10:29
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Bülent Ersoy KKTC’de vereceği konser öncesi büyük şok yaşadı. ‘Diva’ Lakaplı sanatçının orkestra ekibinin PCR testi sahte çıktı.

Bülent Ersoy bu akşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’de ünlü bir otelde konser verecekti. Ersoy’un konserinde sahne alacak orkestra ekibi Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede Korona tedbirleri kapsamında yapılan PCR testlerinin sahte olduğu anlaşıldı. Havalimanı görevlileri PCR testlerinin sahte olması üzerine ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un orkestra ekibini havalimanında bekletiyor.
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Akar’dan Yunanistan’a Sert TepkiBakan Akar’dan Yunanistan’a Sert Tepki
Üniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı UzaktanÜniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı Uzaktan
Taliban’dan ABD AçıklamasıTaliban’dan ABD Açıklaması
Haluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan KararHaluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan Karar
Sevgilisini Elinden Aldı !Sevgilisini Elinden Aldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’den Erken Seçim Hamlesi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Akar’dan Yunanistan’a Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı Uzaktan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban’dan ABD Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan Karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisini Elinden Aldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seks İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgiliyle Son Tatil
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Elektrik Zammı Uyarısı
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti’den Erken Seçim Hamlesi !Ağustos 29, 2021-12:51 pm
Bakan Akar’dan Yunanistan’a Sert TepkiAğustos 29, 2021-12:35 pm
Üniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı UzaktanAğustos 29, 2021-12:26 pm
Taliban’dan ABD AçıklamasıAğustos 29, 2021-12:00 pm
Haluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan KararAğustos 29, 2021-10:41 am
Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !Ağustos 29, 2021-10:29 am
Sevgilisini Elinden Aldı !Ağustos 29, 2021-10:20 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.