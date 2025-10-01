Görüşme Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı: NTV’dan Tepki

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki görüşmesi sırasında, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay’ın başka bir basın mensubuyla yaptığı sohbet, ABD merkezli Associated Press (AP) kameralarına yansıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde Hüseyin Günay, Anadolu Ajansı kameramanı Yasin Öztürk’e “Türkiye bu görüşmeden hiçbir şey kazanmadı”, “Biz aldık ama babayı aldık” ve “Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar. Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var” gibi ifadeler kullandı. Sözler, sosyal medyada tartışma başlattı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün gündemdeki talihsiz yerim başka ama sizinle paylaşmaya can attığım bir haber vardı. Bugüne denk geldi, tamamen tesadüf. Mutluluğumu sizinle paylaşmak ve bu sevincimize ortak olmanızı isterim. Baba oldum, artık Hüso Baba diyeceksiniz” dedi.

NTV yönetimi ise tartışma yaratan sözlerin ardından Hüseyin Günay’ın iş akdini fesh etme kararı aldı.