İSTANBUL’DA 7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelerinde gün boyu sürecek su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Üsküdar’da bulunan Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 7 ilçede saat 20.00’ye kadar su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİ SAAT 10.00’DA BAŞLADI

İSKİ’den yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için ekiplerin sabah saatlerinden itibaren çalışmalara başladığı bildirildi. 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da başlayan kesintinin aynı gün saat 20.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN İLÇELER VE MAHALLELER

Kadıköy: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Fikirtepe, Zühtüpaşa, Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa

Üsküdar: Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Küplüce, Kuleli, Küçüksu, Selimiye, Selami Ali

Beykoz: Yenimahalle, Göksu

Fatih: Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat, Sultanahmet, Ayvansaray, Yedikule, Aksaray, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Süleymaniye, Beyazıt, Emin Sinan, Şehremini, Silivrikapı ve birçok merkezi mahalle

Beyoğlu: İstiklal, Cihangir, Asmalımescit, Tomtom, Taksim çevresi, Gümüşsuyu’nun alt kotları

Beşiktaş: Ortaköy, Yıldız, Abbasağa, Sinanpaşa, Vişnezade, Türkali, Mecidiye, Cihannuma

Zeytinburnu: İlçenin tamamı

VATANDAŞLARA UYARI: SU DEPOLAMA VE TEDBİR TAVSİYESİ

Yetkililer, su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşları, ihtiyaçlarını karşılamak üzere su depolamaları ve kesinti süresince dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tamir çalışmalarının planlanan sürede tamamlanması halinde suyun saat 20.00 itibarıyla kademeli olarak verileceği bildirildi.