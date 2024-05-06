Fenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bugün oynanması planlanan müsabaka, Fenerbahçe Beko’nun THY Avrupa Ligi’nde Fransa’nın Monaco ekibiyle yapacağı karşılaşma dolayısıyla ileri bir tarihe alındı.

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. ve son maçında 8 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Monaco ile karşılaşacak.