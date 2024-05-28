Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı…

SABIR DİLEDİ

Sözlerine, “Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim” diyerek devam eden Deniz Akkaya açıklamasını, kontrolsüzce severek hata yaptığını, anne olmanın böyle bir şey olmadığını vurgulayarak ve tüm annelere de sabır dileyerek bitirdi.