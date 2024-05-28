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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı…

Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mayıs 2024 - 9:01

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü manken Deniz Akkaya şimdi de kızı ile yaşadığı sorunla gündeme geldi. 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü söyleyen Akkaya anlattıkları ile ağızları açık bıraktı.

Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 1

Sivri diliyle tüm dikkatleri üzerine çeken, sık sık da yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Deniz Akkaya şimdi de kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 2

Her gün başka bir gündem konusuyla ilgili yorum yapan ve keskin açıklamalarıyla öne çıkan Deniz Akkaya twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 3

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu dile getirdi.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 4

‘BENİ 1,5 SAAT BALKONA KİTLEDİ’

Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını söyleyen Akkaya, “Beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım” açıklamasında bulundu.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 5

SABIR DİLEDİ

Sözlerine, “Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim” diyerek devam eden Deniz Akkaya açıklamasını, kontrolsüzce severek hata yaptığını, anne olmanın böyle bir şey olmadığını vurgulayarak ve tüm annelere de sabır dileyerek bitirdi.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 6

İşte o açıklamalar…

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 7

1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 8

Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu  ele geçirdim.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 9

Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 10

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112 yi aramam neticesinde kurtarıldım.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 11

Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 12

Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 13

Deniz Akkaya, “Kendi kızını neden ortaya bu şekilde atıyorsun?” yorumları birikince ise sinirlerine hakim olamadı.

 

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 14

Kendisini eleştirenlere “Bu hayatı bilip bilmeden yorum yapmayın” çıkışında bulundu.

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 15

İşte o paylaşım…

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Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı… - Sayfa 16
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