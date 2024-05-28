Kızından Deniz Akkaya’ya saldırı: Balkona kilitledi, polisler kurtardı…

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü manken Deniz Akkaya şimdi de kızı ile yaşadığı sorunla gündeme geldi. 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü söyleyen Akkaya anlattıkları ile ağızları açık bıraktı.
Sivri diliyle tüm dikkatleri üzerine çeken, sık sık da yaşadığı polemiklerle gündeme gelen Deniz Akkaya şimdi de kızıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi.
Her gün başka bir gündem konusuyla ilgili yorum yapan ve keskin açıklamalarıyla öne çıkan Deniz Akkaya twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızının ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirmesi üzerine yurtdışı planları yaptığını ve fazlasını bulduğunu, bu yüzden de telefonuna el koyduğunu dile getirdi.
‘BENİ 1,5 SAAT BALKONA KİTLEDİ’
Ardından kızının fiziken kendisine saldırdığını söyleyen Akkaya, “Beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşularım ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım” açıklamasında bulundu.
SABIR DİLEDİ
Sözlerine, “Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim” diyerek devam eden Deniz Akkaya açıklamasını, kontrolsüzce severek hata yaptığını, anne olmanın böyle bir şey olmadığını vurgulayarak ve tüm annelere de sabır dileyerek bitirdi.
İşte o açıklamalar…
1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü.
Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim.
Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.
Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112 yi aramam neticesinde kurtarıldım.
Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim.
Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.
Deniz Akkaya, “Kendi kızını neden ortaya bu şekilde atıyorsun?” yorumları birikince ise sinirlerine hakim olamadı.
Kendisini eleştirenlere “Bu hayatı bilip bilmeden yorum yapmayın” çıkışında bulundu.
İşte o paylaşım…