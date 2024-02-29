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Kılıçdaorğlu’ndan CHP’ye eleştiri Lütfü Savaş’a destek

Kılıçdaorğlu’ndan CHP’ye eleştiri Lütfü Savaş’a destek
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Şubat 2024 - 17:06
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a destek verirken partisini eleştirdi. Kılıçdaroğlu Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil” dedi.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Aday belirleme sürecini daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil” dedi.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Olağanüstü kurultay toplama girişiminiz var mı? Dönüyor musunuz?” sorusuna, “Yok hayır öyle bir şey yok. CHP’nin başarılı olması için tabii bizim de arzumuz, herkesin ortak arzusu. Bazı engeller var her siyasi partinin önünde engeller vardır. CHP’nin önünde de engeller vardı. Başarılı olması için herkes elinden geleni yapıyor” diye cevap verdi.

Size partiden davetler var. Katılmayı düşünüyor musunuz? sorusuna Kılıçdaroğlu, “Evet çağrı var söyleniyor zaman zaman. İfade ediliyor ama ben bu çağrının bugün için çok doğru olduğunu sanmıyorum” dedi.

‘DÜŞÜNÜR, TARTIŞILIR YANİ’

’31 Mart Yerel Seçim sonrası CHP’de neler olur?’ sorusuna Kılıçdaroğlu, “Yani yerel yönetim seçim sonuçlarına bakılır. Yerel seçimlerde başarı sağlanırsa hep beraber alkışlarız. Ama yerel seçimlerde bir sorun çıkarsa o zaman tabii doğal olarak oturup hep beraber masaya yatırıp, neden başarı sağlanamadı diye düşünür, tartışılır yani” diye konuştu.

‘ŞÖYLE BİZİM PARTİNİN GELENEĞİNDE GÖRÜŞ SORULMAZSA PARTİNİN ESKİ GENEL BAŞKANLARI GÖRÜŞ BEYAN ETMEZLER’

Belediye başkan adayları nasıl buldunuz? Aday belirlemede sizin fikriniz sordular mı? sorusuna

Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:

“Yok hayır. Şöyle bizim partinin geleneğinde görüş sorulmazsa partinin eski genel başkanları görüş beyan etmezler. Yani ben de aynı geleneği sürdürüyorum. Eğer bir görüş sorulsaydı düşüncelerimi ifade ederdim. O sorulmadığı zaman tabii doğal olarak biz partinin iradesine saygı gösteririz yani.”

‘ADAY BELİRLEDİYSENİZ ARKASINDA DURACAKSINIZ’

Aday belirleme sürecinde en çok rahatsız eden ne oldu sorusuna Kılıçdaroğlu, “Şöyle aday belirleme sürecini daha sağlıklı yapılmasını isterdim. Aday belirleme sürecinde Lütfü Savaş beyin, bu kadar yıpratılması doğru değil. Doğru değil yani. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız” dedi.

‘PARTİ İÇİ SORUNLARI ONLAR BİZİM KENDİ İÇ SORUNLARIMIZ’

“CHP de şimdi sizden sonra Ekrem Bey bir yerde Özgür Bey bir yerde. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi kuran parti. CHP ikili yapılıyı kaldırır mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu şu şekilde cevap verdi:

“Ben parti içi sorunları hiç konuşmadım. Parti içi sorunları onlar bizim kendi iç sorunlarımız. Bu tür sorulara cevap vermiyorum zaten. “

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