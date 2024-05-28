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Erdoğan, Adalet Bakanlığı’na 15 üst düzey bürokrat atadı

Erdoğan, Adalet Bakanlığı’na 15 üst düzey bürokrat atadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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28 Mayıs 2024 - 8:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı’nda ‘genel müdür’ ve ‘daire başkanı’ gibi üst düzey kadrolara 15 atama yapıldı.

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