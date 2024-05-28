Erdoğan, Adalet Bakanlığı’na 15 üst düzey bürokrat atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Adalet Bakanlığı’nda ‘genel müdür’ ve ‘daire başkanı’ gibi üst düzey kadrolara 15 atama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nda üst düzey atamalar yaptı.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yapılan atamalar şöyle:
– Teftiş Kurulu Başkanı – Cihan Yıldız
– Ceza İşleri Genel Müdürü – Mehmet Yılmaz
– Hukuk İşleri Genel Müdürü – Hakan Öztatar
– Mevzuat Genel Müdürü – Mehmet Ökmen
– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü – Enis Yavuz Yıldırım
– Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü – Günay Albayrak
– Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü – Ömer Serdar Atabey
– Personel Genel Müdürü – Turan Kuloğlu
– Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü – Serdar Ateş
– Bilgi İşlem Genel Müdürü – Servet Gül
– Strateji Geliştirme Başkanı – Tahir Hırslı
– İnsan Hakları Dairesi Başkanı – Hacı Ali Açıkgül
– İcra İşleri Dairesi Başkanı – Yusuf Arapoğlu
– İnsan Hakları Dairesi Başkanı – Abdullah Aydın
– İcra İşleri Dairesi Başkanı – Hasan Özçelik