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Kıskançlık Krizine Girdi !

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Kıskançlık Krizine Girdi !
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14 Eylül 2021 - 12:13
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Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümüne Demet Akalın’ın kıskançlık itirafı damga vurdu.

“Gelinim Mutfakta” programı ile yeniden ekranlara dönen Demet Akalın’ın itirafı programa damga vurdu. Akalın, gelinlere ‘Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur’ diye sordu. Gelinlerin yanıt verdiği sırada yaşadığı bir olayı anlatan Akalın, o anları hatırlayınca çileden çıktı!

Yakın arkadaşı Berkay’ın doğum günü kutlamasına katıldıklarını anlatan şarkıcı, fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt’un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini görünce oldukça sinirlendiğini belirtti ve “o gün sinirden ellerim titremişti” dedi. Ünlü sanatçı o anları hatırladıkça gerildi.

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