ÜNLÜ İŞ İNSANI ASİL NADİR’İN VEFATI: KIBRIS VE İŞ DÜNYASI BİR LEGENDİ KAYBETTİ

Kıbrıs Türk iş dünyasının en tanınmış isimlerinden Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü Lefkoşa’daki Kolan British Hastanesi’nde hayatını kaybeden Asil Nadir, iş dünyasına kattığı büyük değerlerle tanınırken, aynı zamanda Kıbrıs halkı için verdiği mücadeleyle de hafızalarda kaldı.

ASİL NADİR’İN HASTANEDE SON GÜNLERİ

Asil Nadir, 4 Şubat’tan itibaren Lefkoşa’daki Kolan British Hastanesi’nde tedavi altındaydı ve son döneminde yoğun bakıma alındı. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Nadir dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Eşi Nur Nadir, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile acı haberi duyurdu. Yetkililer, kesin ölüm raporunun hazırlandığını belirtti.

NADİR’İN VASİYETİ: KIBRIS’A VE ONURLU YAŞAM MÜCADELESİNE SAHİP ÇIKIN

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, yaptığı paylaşımla, Asil Nadir’in son dileklerini ve vasiyetini kamuoyuna açıkladı. Nadir, vasiyetinde Kıbrıs halkına ve topraklarına sahip çıkmalarını, Kıbrıs’ın varlığını sürdürmesi için verdiği mücadeleye devam etmelerini istedi. Ayrıca, hayatı boyunca etrafındaki bazı kişilerden destek göremediğini ifade ederek, Kıbrıs’a hizmet edenlere vefalı kalmalarını tavsiye etti.

KIBRIS İŞ DÜNYASINDA İZ BIRAKAN BİR LİDER

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941’de Lefke’de doğdu ve genç yaşlarda ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşındı. İngiltere’de konfeksiyon sektörüne adım attı ve buradan yükselerek Polly Peck şirketini satın aldı. Polly Peck üzerinden birçok sektöre yatırım yapan Nadir, özellikle gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde büyük bir etki bıraktı. Türkiye’de ise elektronik ve medya alanlarında yatırımlar yaparak, Güneş ve Günaydın gazetelerini satın aldı. Ayrıca, Kıbrıs Gazetesi’ni kurarak dönemin en yüksek tirajlı gazetelerinden birini çıkardı ve pek çok gazetecinin yetişmesine olanak sağladı.

ZORLU YILLAR VE SONRASI

Ancak, Asil Nadir’in iş hayatı yalnızca başarılarla değil, aynı zamanda skandallarla da hatırlanıyor. İngiltere’deki Polly Peck davasında “zimmetine para geçirmek” suçlamasıyla hapse mahkum edilen Nadir, 1993 yılında 3,5 milyon pound kefaletle serbest bırakılmış ve KKTC’ye kaçmıştı. 2010 yılında İngiltere’ye geri dönerek, suçlamalardan aklanmak amacıyla yeniden yargılandı ve 2011’de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 yıl sonra Türkiye’ye gönderilen Nadir, 2016’da serbest bırakılarak KKTC’ye döndü.

NADERİN’İN MİRASI: KIBRIS İÇİN VERECEĞİ MÜCADELE

Asil Nadir, hayatını sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda Kıbrıs halkının refahı için mücadele ederek geçirdi. Kıbrıs’ın varlığını ve bağımsızlığını savunan Nadir, yaşamı boyunca bu topraklara olan sevgisini ve bağlılığını hiçbir zaman kaybetmedi. Kıbrıslı Türklerin daha iyi bir yaşam sürdürebilmesi için büyük projeler ve yatırımlar gerçekleştiren Nadir, tüm bu projeleri Kıbrıs halkına bir vasiyet olarak bırakmıştı.

KİMLİK VE MİRASI

Asil Nadir, Kıbrıs Türk iş dünyasının önemli simalarından biri olarak, aynı zamanda uluslararası düzeyde de tanınan bir iş insanıydı. Nadir’in ismi sadece iş dünyasıyla değil, Kıbrıs’a kattığı değerlerle de hafızalarda kalacak. Kıbrıs halkının ekonomik ve sosyal kalkınması için verdiği mücadele, onun mirası olarak yaşatılacak.

ASİL NADİR’İN HATIRASI: KIBRIS’A VE KIBRIS HALKINA YAPTIĞI HİZMETLER

Asil Nadir, hayatını Kıbrıs’a adadı. Hem iş dünyasında hem de toplumsal alanda büyük bir etki bırakan Nadir, Kıbrıslı Türklerin onurlu yaşam mücadelesinin sembol isimlerinden biri olarak anılacak.

Kaynak: AA

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/