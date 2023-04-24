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Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı!

Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Nisan 2023 - 15:03

Havaların ısınmasıyla bayram tatilini fırsat bilen ünlü isimler, kendilerini yazlık mekanlara attı. Instagram sayfalarına bikinili ve mayolu fotoğraflar düşmeye başladı. Zeynep Bastık, Özlem Yıldız, Dilan Çiçek Deniz ,Müge Boz gibi isimler, sezonu açtığını paylaşımlarıyla duyurdu.

Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı

Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Bir de araya bayram girince ünlüler soluğu plajlarda aldı. İşte bazı ünlü isimlerin keyifli günlerinden yansıyanlar…

BODRUM’DA SEZONU AÇTI

Özlem Yıldız ile İlgi Gövsa, bayramda Bodrum’daydı. Lüks bir otelde kalan kankalar güneşi görünce dayanamadı, kendilerini serin sulara bırakıp sezonu açtı.

Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı

BİRAZ ÜŞÜDÜ

Zeynep Bastık bayram tatilini fırsat bilip soluğu Urla’daki saray yavrusu evinde aldı. Şarkıcı 20 derecelik havayı görünce sahile inip arkadaşıyla denize girdi. Biraz üşüdü ama renk vermedi.

Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı

OKYANUSTA 4 GÜN

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, Ramazan Bayramı’nı Hint Okyanusu’nun güneybatısındaki Mauritius adasında geçirdi. Tabii küçük kızları Vina da yanlarındaydı. Çift, geceliği 12 bin TL olan otelde kaldı.

Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı

SEZONU MALDİVLER’DE AÇTILAR

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu balayı adası Maldivler’de baş başa tatil yaptı. Deniz, tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı

SEVGİLİSİYLE TATİLDE

Bayram tatili için Bodrum’a giden Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu, sezonu açtı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaza başlangıç yaptığını belirten Şahin’e kısa sürede yüzlerce beğeni geldi.

Ünlüler deniz sezonunu açtı, soluğu plajda aldı

KAYNAK:www.milliyet.com.tr

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