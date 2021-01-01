Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkesi imrendiren Bensu Soral (30) ile kendisinden sekiz yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti.

Hakan Baş’ın sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile eğlenirken görülmesi üzerine magazin programı ‘Söylemezsem Olmaz’da, ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı.

Ünlü çift ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yayınlamışlardı.İki ismin de sosyal medyada yayınladıkları açıklamada, “Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var” ifadeleri yer almıştı. Bu açıklamanın üstüne Baş, ‘Söylemezsem Olmaz’a konuştu.

İş insanı, “Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık 1 aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru…”

“Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Senden ve sizden de hassasiyet rica ediyoruz.” ifadelerini kullandı.