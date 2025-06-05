KIRŞEHİR’DE 700 YILLIK TEVRAT BULUNDU

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, 1300’lü yıllara ait olduğu tahmin edilen el yazması bir Tevrat ele geçirildi. Deri üzerine yazılmış olan kutsal kitap, işlemeli sayfaları ve İbranice metinleriyle dikkat çekiyor. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından yürütülen başarılı bir operasyonla tarihi eser kaçakçılığına büyük bir darbe indirildi. Akpınar ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması bir Tevrat bulundu.

Yapılan aramada, kitabın deri üzerine yazıldığı, işlemeli kapak ve sayfalara sahip olduğu, metinlerin ise orijinal İbranice dilinde kaleme alındığı tespit edildi. Kitapta ayrıca çeşitli semboller ve süslemelerin yer aldığı belirtildi. Uzmanlara göre bu özellikler, eserin dini ve kültürel açıdan büyük bir değere sahip olduğuna işaret ediyor.

TARİHİ DEĞERİ YÜKSEK NADİR BİR ESER

1300’lü yıllara tarihlenen bu Tevrat, Türkiye’de bugüne kadar ele geçirilen en eski el yazması kutsal kitaplardan biri olabilir. Kitabın ait olduğu dönem, yazım tekniği ve kullanılan malzemeler bakımından uzman incelemesine alındığı öğrenildi. Tarihî ve dini miras açısından büyük önem taşıyan eserin gerçekliği, Kırşehir Müze Müdürlüğü tarafından yürütülecek detaylı analizlerle ortaya konacak.

2 KİŞİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Otomobilde bulunan H.K. ve S.G. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şahısların, tarihi eseri yasa dışı yollarla elden çıkarmaya çalıştıkları değerlendirilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Yetkililer, benzeri vakaların önlenmesi amacıyla denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı.

Türkiye, tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelesini sürdürüyor. Son yıllarda yapılan operasyonlarla birçok kıymetli eser yeniden kamuya kazandırıldı. Kırşehir’de ele geçirilen bu el yazması Tevrat da bu kapsamda önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti.