NETFLIX ABONELİKLERİNE ZAM GELDİ

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir fiyat artışına gitti. 4 Haziran gecesi sürpriz şekilde yapılan zamla birlikte tüm abonelik paketlerinde dikkat çeken artışlar yaşandı.

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de ikinci kez abonelik ücretlerini artıran Netflix, bu artışı herhangi bir resmi açıklama yapmadan uygulamaya aldı. Temel, Standart ve Premium planlara gelen zamla birlikte kullanıcılar yeni fiyatlarla karşılaştı. Zam kararının arkasında döviz kurlarındaki istikrarsızlık ve artan işletme maliyetlerinin olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı, global dijital platformların Türkiye operasyonlarında mali baskıyı artırırken, bu baskının kullanıcıya yansıyan ilk adımı da fiyat güncellemeleri oluyor.

YENİ NETFLIX TÜRKİYE ABONELİK ÜCRETLERİ (2025)

Temel Plan:

Önceki fiyat: 149,99 TL → Yeni fiyat: 189,99 TL

(Tek cihazda izleme, SD kalite)

Standart Plan:

Önceki fiyat: 229,99 TL → Yeni fiyat: 289,99 TL

(İki cihazda aynı anda izleme, HD kalite)

Premium Plan:

Önceki fiyat: 299,99 TL → Yeni fiyat: 379,99 TL

(Dört cihazda aynı anda izleme, Ultra HD kalite)

Yeni fiyatlandırmalar, özellikle aile ve arkadaş grupları tarafından paylaşılan planlar için daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Tek kişilik kullanıcılar ise Temel Plan’daki artışı eleştiriyor.

DİĞER ÜLKELERDE DURUM DEĞİŞMEDİ

Şu an için Netflix’in ABD, Avrupa veya Asya’daki diğer ülkelerdeki abonelik fiyatlarında bir değişiklik yapılmadı. Ancak Türkiye’de yapılan bu ani fiyat artışı, döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle ilerleyen dönemlerde diğer pazarlara da yansıyabilir.

Netflix, 2025 yılı başında da fiyatlara zam yapmıştı. Böylece şirket, yıl içinde ikinci kez fiyat artışına gitmiş oldu. Kullanıcılar ise özellikle herhangi bir yeni özellik ya da içerik duyurusu olmadan gelen bu zamma tepkili.