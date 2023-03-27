Kremlin ‘Erdoğan’ iddialarını yalanladı: Putin’in gündeminde yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği iddialarını değerlendirdi.
Sputnik’in haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakında Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaretin hazırlıklarının yapıldığına ilişkin haberlerin doğru olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, haberleri doğrulamadı. Peskov, haberlerin doğru olup olmadığı yönündeki soruya “Hayır, bu doğru değil” yanıtını verdi.
‘TÜRKİYE HÜKÜMETİ ZİYARETİ GİZLİ TUTUYOR’ İDDİASI
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 25 Mart Cumartesi günü bir telefon görüşmesi yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ‘Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler’ konuşulmuştu.
Telefon görüşmesinin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada da, “Türk lider, Rusya’nın Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmalarını 60 gün uzatma ve Rus gıda ve gübre ihracatı üzerindeki engeli kaldırma kararını olumlu değerlendirdi” ifadelerine yer verilmişti.
Bu telefon görüşmesinin ardından Vladimir Putin’in Türkiye’ye gelerek Erdoğan ile yüz yüzde görüşeceğine ilişkin haberler Rusya ve Türkiye basınına yansımıştı. Haberlerde ‘Ankara’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ziyaretine hazırlandığı, ancak gelişinin gizli tutulduğu‘ iddia edilmişti. Haberlerde ayrıca, Putin ve Erdoğan’ın deprem bölgesini ziyaret edecekleri öne sürülmüştü.