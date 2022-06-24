Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklayacağı tarihi duyurdu.

Erdoğan Aktaş‘ın tv100 ekranlarında hazırlayıp sunduğu Sağlı Sollu programında CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını nasıl açıklayacağını, planını adım adım anlattı.

Yarkadaş, Sağlı Solllu’da, “CHP’nin diplomasi kurmayları Millet İttifakı’nın liderlerine CHP’nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu gayri resmi toplantılarda söyleyecekler. İşler istendiği gibi giderse Kemal Bey’in ismi açıkça deklare edilecek olmazsa Kemal Bey adaylığını Eylül’de açıklayacak.” ifadelerini kullandı.

İşte Yarkadaş’ın o açıklamaları: