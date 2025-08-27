  1. Haberler
Melisa Aslı Pamuk: “Çocuğumla Flemenkçe ve İngilizce Konuşuyorum”

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, annelik deneyimlerini ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen ve bu yıl anne olan Pamuk, sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği soru-cevap etkinliği ile takipçilerini bilgilendirdi.

Bir takipçisinin “Çocuğunuza Flemenkçe öğretir misiniz?” sorusunu yanıtlayan güzel oyuncu, “Evet kesinlikle. Ben de sadece onunla Flemenkçe ve İngilizce konuşuyorum. Türkçeyi babasından ve ailenin geri kalanından öğreniyor.” ifadelerini kullandı.

Pamuk, oyunculuk dışında hangi mesleği seçmek isteyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Psikolog olurdum. Zaten çok ilgimi çekiyordu ve çok istiyordum. Online açık eğitim ile yurt dışında bir bölümünü tamamladım.”

Annelik yolculuğunu doğal bir şekilde paylaşan Melisa Aslı Pamuk’un açıklamaları, hem hayranlarından hem de magazin gündeminden yoğun ilgi gördü.

