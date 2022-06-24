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Erdoğan – Selman görüşmesinin perde arkası! Ambargo kalkıyor, swap geliyor…

Erdoğan – Selman görüşmesinin perde arkası! Ambargo kalkıyor, swap geliyor…
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24 Haziran 2022 - 14:05

Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı ihracat ambargosunun kaldırılması ve yatırımların artırılması konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında swap anlaşması da gündemde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile önceki gün Beştepe’de yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri, bu ülkenin Türkiye’ye uyguladığı örtülü ihracat ambargosu oldu. Ambargonun yakın bir zamanda kaldırılacağı öğrenildi.

Ziyaretin amacının ‘tam normalleşme’ sürecinin başlatılması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kaynakları “Son yıllardaki krizin aşılması yolunda önemli adımlar atıldı. Tam normalleşme sürecine giriş yapıldı diyebiliriz. Bundan sonra amaç son yıllarda yaşanan krizden önceki döneme geçiş sağlamak. Bunun için temaslar sıklaşacak. Ziyaretlerimiz artacak” değerlendirmesini yaptı.

SWAP ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Görüşmede, ekonomik alanda yapılacak yeni anlaşmalar da gündeme geldi. Türkiye’ye yönelik yatırımların artırılmasına konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında bir swap anlaşması olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Görüşmede bu adımın da ilerleyen günlerde atılmasına karar verildiği öğrenildi.

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