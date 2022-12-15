Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecek

Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecek
3 views
15 Aralık 2022 - 15:40

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na yönelik mahkeme kararının ardından 6’lı masanın aday belirleme sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun aldığı cezanın aday belirlemeyi etkilemeyeceğini söyledi ve İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak devam edeceğini belirtti.

Son Dakika... Kılıçdaroğlu Almanya'dan dönerken konuştu: Zehir zemberek sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu’na yönelik Mahkeme kararının ardından 6’lı masanın aday belirleme sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Attığımız her adımda üzerine bir tuğla ekliyoruz, acele etmiyoruz. Kararlılıkla ve 6 liderin ortak iradesiyle bir metin ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 6 lider derken sadece 6 liderden ibaret bir şey değil. 6 liderin altında gerçekten güçlü kadrolar var. O kadrolarda akademisyenler var, emekli bürokrotlar, siyasiler, eski siyasiler var. Her birisi kendi alanında çalışıyor. Uzlaşılmayan konular varsa onlar liderlere intikal edecek” dedi.

“EKREM BEY, BELEDİYE BAŞKANI OLARAK HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYOR”

Kılıçdaroğlu, “Ekrem Bey, Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak İstanbullulara hizmet etmeye devam ediyor. Gideceğiz beraber bir temel atma var. Ne yaparlarsa yapsın kimse Ekrem Bey’i İstanbullulara hizmet etmekten alıkoyamayacak. Bunu bütün İstanbullu kardeşlerimin bilmesini isterim” ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında adaylık açıklaması! ‘Ekrem Bey hizmete devam ediyor…’Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayında adaylık açıklaması! ‘Ekrem Bey hizmete devam ediyor…’
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve adaylık açıklaması: Bu olay etkilemezKılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve adaylık açıklaması: Bu olay etkilemez
İBB Başkanı İmamoğlu’na siyasi yasak kararı verilecek mi?İBB Başkanı İmamoğlu’na siyasi yasak kararı verilecek mi?
Kulisleri sallayan ittifak hakkında yeni gelişme!Kulisleri sallayan ittifak hakkında yeni gelişme!
Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi!Avrasya Araştırma’dan çok konuşulacak seçim anketi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GEÇMİŞ OLSUN!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bircan Bali ile tartışan Seren Serengil’in çenesi kilitlenmişti… Sevgilisi Mustafa Tohma açıkladı “Seren için stresli hayat bitti”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Keçileri kaçırdı bu kız’ Merve Boluğur ‘yok artık’ dedirtti! Elinde alkol şişesiyle gezen Merve Boluğur yine şaşırtmayı başardı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Son kez yetki’ sözü… Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasetten çekilmem anlamına gelmez
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu… Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… 6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü isimler sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Ünlü ile 5 yıllık ilişkisini bitiren Hazar Ergüçlü sessizliğini bozdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meral Akşener’in kararı duyar duymaz ağzından dökülen ilk sözler ortaya çıktı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu kararının ardından ilk açıklama: Belediye başkanı olarak devam edecekAralık 15, 2022-3:40 pm
Ukrayna savaşında son durum: Ve korkulan oldu… Putin emri verdi! Görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıAralık 15, 2022-3:32 pm
Antalya’da sel felaketi! İki ilçe sular altındaAralık 12, 2022-4:20 pm
Ünlü Modacı Nilgün Yaylım’ın Erkek Modeli KimAralık 12, 2022-2:17 pm
Kızıl Gezegen’den ezber bozan keşif… 3.4 milyar yıllık sır perdesi aralandıAralık 2, 2022-4:25 pm
Bir sahte doktor skandalı daha! Ambulansla hasta naklederken yakalandıAralık 1, 2022-2:44 pm
Meteoroloji uzmanı uyardı: Sibirya soğukları geliyor! Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışı bekleniyorAralık 1, 2022-2:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !