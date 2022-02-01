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AK Parti’den Yiğit Bulut’a yeni görev! Ataması bugün gerçekleşti

AK Parti’den Yiğit Bulut’a yeni görev! Ataması bugün gerçekleşti
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01 Nisan 2022 - 13:31

AK Parti’den Yiğit Bulut’a yeni görev! Ataması bugün gerçekleşti

Türk Telekom’un 31 Mart 2022’de yapılan Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Yapılan oylama sonucunda yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

AK Parti’den Yiğit Bulut’a yeni görev! Ataması bugün gerçekleşti

 

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi olan Yiğit Bulut’a yeni bir görev daha verildi. Yiğit Bulut Türk Telekom’un yeni yönetim kurulunda yer alırken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati‘nin Türk Telekom yönetim kurulu üyeliği görevini bıraktığı görüldü.

Türk Telekom  Olağan Genel Kurulu dün itibariyle sona erdi. 31 Mart 2022’de yapılan toplantıda yeni yönetim kurulu için de oylama gerçekleştirildi. Yönetim kuruluna seçilen bazı isimler de dikkat çekti.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan oylama sonrası kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yaptı. Dr. Ömer Fatih Sayan yeni yönetim kurulunu tanıttığı konuşmasında “Türkiye’nin değeri ve lider telekomünikasyon şirketi Türk Telekom olarak, yeni yönetim kurulumuz ile Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlayarak, milletimiz için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde kullanmayı sürdüreceğiz. Bu vizyonumuza güç katacak yönetim kurulu üyelerimizin, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

NURETTİN NEBATİ GİTTİ YİĞİT BULUT GELDİ
Yeni yönetim kurulundaki en dikkat çeken isim  Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Yiğit Bulut oldu.

Bu arada Türk Telekom’da Yönetim Kurulu üyeliği olan ve bakan olmasıyla çift maaşıyla gündeme oturan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin de bu görevden ayrıldığı anlaşıldı.

Açıklamaya göre, Türk Telekom yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oldu:

A Grubu Hissedar Tarafından Aday Gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

1. Mahmut GÜRCAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
2. Cengiz YAVİLOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi
3. Ümit ÖNAL, Yönetim Kurulu Üyesi
4. Salim Arda ERMUT, Yönetim Kurulu Üyesi
5. Metin İLHAN, Yönetim Kurulu Üyesi

B Grubu Hissedar Tarafından Aday Gösterilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri:

1. Yiğit BULUT, Yönetim Kurulu Üyesi
2. Selim DURSUN, Yönetim Kurulu Üyesi
3. Enver İSKURT, Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Ömer Fatih SAYAN, Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

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